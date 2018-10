Kirja-arvio: Antti Nylénin synkässä kirjailijakuvauksessa menestys ei tuo aina edes perustoimeentuloa

Antti Nylén

Häviö

Kosmos 2018. 224 s.

Paljon kirjapuhetta tänä vuonna näyttävät tuottavan kirjailijaelämää kuvaavat teokset. Norjalaisen Karl Ove Knausgårdin Taisteluni-sarjalla kylvämät siemenet kantavat siis hedelmää myös Swedenistä itään: aikamme kirjailijakuvaus ei ensi sijassa kolua ravintoloita ja muita julkisia estradeja, vaan kohdentaa armotta yksityisiin kipupisteisiin.

Saara Turusen Sivuhenkilö näytti palkitun kirjailijan elämässä epätyydyttävää varjoelämää hieman valokeilasta sivussa, ja samalla raiteella etenee esseisti Antti Nylénin uutuuskirja Häviö. Nylén tosin ei koe syvää sosiaalista tai eksistentiaalista tyytymättömyyttä, vaan hänen ongelmansa on alkujaan yksinkertainen: raha. Jos Turunen kohdistaa kritiikkinsä sukupuolijärjestelmään, on Häviön ytimessä taloudellinen eriarvoisuus.

Turusella synkkyyttä pehmentävät huumori ja kevyt, paikoin sadunomainen tyyli. Nylénin äänilaji puolestaan on vakaasti depressiivinen: menneisyys painaa päälle, koetut loukkaukset ovat suuria ja tehdyt ratkaisut sokeaa ajelehtimista kohti täystuhoa. Tulevaisuutta ”epäammatissa” taas on vaikea hahmottaa, mutta silti on pakko jatkaa.

Häviö ei ole rationaalista taiteilijan toimeentulon analyysia, vaan taloudellinen tunnepäiväkirja: raha on käsittämätön, oikukas jumaluus, joka asustaa suuren lomakevuoren takana. Sitä lähestytään nöyränä hattu kourassa, häveten mutta omakehuisia lauluja laulaen. Taiteilijan työ on hammasta purren todistella kelpoisuuttaan kasvottomalle kassavahdille.

Paikoin monologin keskeyttää murtuma kuin maailman ankein kertosäe: ”Piti sanoa: En jaksa enää. Minä lopetan. Luovutan. Lähden. Häviän. Olen hävinnyt jo! Tunnustan häviöni.” Sitten kirjoitus jatkuu kuin mitään ei olisi tapahtunut. Kirjailijantyötä verrataan riivaukseen ja ammattia marttyyrinkohtaloon.

Hollantilainen Rutger Bretman kuvaa teoksessaan Ilmaista rahaa kaikille (Atena 2018), miten tutkimusten mukaan vastikkeeton raha on paras ja ainoa kestävä ratkaisu köyhyyteen ja siitä juontuviin moninaisiin ongelmiin. Häviön lukeneen ei tee mieli väittää vastaan.

Nylén on saavuttanut alallaan kosolti menestystä, joka ei realisoidu aina edes perustoimeentulona. ”Jos kykenet hahmottamaan, millaista olisi menestys ilman turvallisuutta, voit saada siitä jotakin vihiä”, hän kirjoittaa keskiluokkaiseksi olettamalleen lukijalle.

Nylénin esikoisteos Vihan ja katkeruuden esseet (2007) läimähti aikoinaan kuin piiska keskelle opiskelijayhteisöäni. Yhtäkkiä kaikilla oli oltava mielipide tästä uudesta kirjoittajasta, joka ainutlaatuisella tyylitajulla onnistui yhdistämään katolisuuden, veganismin ja The Smiths -yhtyeen militantin kaunosieluisuuden yhdeksi paketiksi, näyttämään keskisormea maailmalle arvokkaasti. Katkeranakin Nylén oli ehdottoman itsevarma, antautuminen ei vaaninut horisontissa.

Häviössä Nylén ehdottaa puolivakavissaan, että on tullut luoneeksi hirviön: entä jos vihainen nuori esseisti enteili tahtomattaankin keskustelukulttuuria, jossa jokainen takertuu identiteettiinsä ja totuuksiinsa ja haistattaa muulla maailmalla pitkät? Ehkä heikkoutensa näyttänyt, Häviönsä kautta kulkenut kirjailija onkin jatkossa entistä vahvempi.