Kirja-arvio: Arkkipiispa Leon runomuistelmat saivat kakkososan

Arkkipiispa Leo

Mustelmat II

Karjalan Kielen Seura 2017. 223 s.

”Mustelmat” ei ole arkkipiispa Leolle tyypillistä poikamaista huumoria vaan ”muistelmat” livviksi. Arkkipiispa Leolle tyypilliseen tapaan runot on tässäkin teoksessa kirjoitettu sekä suomeksi että livviksi ja asemoitu rinnakkain, joten livvin lempeässä soljuvuudessa voi levätä, vaikkei sitä muuten ymmärtäisikään. Apua on antanut Natalia Giloeva Itä-Suomen yliopistosta.

Arkkipiispa Leon muistikuvat ovat hyvin konkreettisia ja selkeitä mutta auttamattoman yksitasoisia. Varsinaista lyyristä ulottuvuutta ja ansioita teoksessa ei tällä kertaa valitettavasti ole.

Silti teoksessa on puolensa: se on täynnä tarkkoja havaintoja, lämmintä tunnetta, voimakasta luonnonyhteyttä ja aistimusvoimaa. Mutkaton vilpittömyys on kaiken pohjana.

Leikkisyyttä löytyy niistä kuvista, joissa Pielavedellä syntynyt arkkipiispa Leo kertoo, millaisia sekaannuksia savon murre toi salmilaisen evakkoperheen pojan ruokailuun tai miten herne juuttui pikkusiskon nenään. Myös seudun originellit tuovat runoihin pikantin lisänsä.

Kodin rakastava ilmapiiri ja ortodoksinen usko antavat tukevat eväät elämään:

”tiistaiseuralaiset lauloivat hengellisiä lauluja / Vaeltajan laulukirjasta / ne olivat kaikille rakkaita / ja niissä oli kaipauksena Karjala / menetettynä kotiseutuna”.