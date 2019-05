Kirja-arvio: Beckettin Sanoinkuvaamaton avaa mestarikirjailijan luomisprosessia poikkeuksellisen kiehtovasti

Samuel Beckett

Sanoinkuvaamaton

Suom. Caj Westerberg. Teos 2019. 185 s.

Irlantilaisnobelistin Samuel Beckettin romaani Sanoinkuvaamaton avaa julkisuutta kaihtaneen mestarikirjailijan luomisprosessia poikkeuksellisen kiehtovasti.

Teoksen nimetön minäkertoja käy maanista identiteettikamppailua sivuhenkilöiden Mahoodin ja Wormin kanssa. Beckettin ominaisteemat – ajan, paikan ja aistien hämäryys, kehon raihnaisuus ja toivottomuus – ovat vahvasti läsnä, mutta kiinnostavasti kertojaäänestä tulkitsee myös kirjailijan sisintä.

”Niin, elämässäni, kai se näin pitää sanoa, on ollut kolme asiaa, kyvyttömyys puhua, kyvyttömyys vaieta, ja yksinäisyys, fyysinen tietenkin, näiden kanssa minun on täytynyt tulla toimeen.”

Sanoinkuvaamaton (1953) luetaan päätösosaksi Beckettin (1906–1989) proosatrilogiaan, jonka edeltävät osat ovat Molloy (1951) ja Malone kuolee (1951). Beckett kirjoitti alkuteoksen L’Innommable ranskaksi ja käänsi sen itse englanniksi. Caj Westerberg on suomentanut teoksen englannista ( The Unnamable, 1958), ja tuloksena on vaikuttava kulttuuriteko.

Sanoinkuvaamaton huimaa. Se ryöppyää assosiaatioita ja paradokseja. Kertoja etsii, eksyy, epäilee, väittää ja kumoaa väitteensä.

Yksittäinen lause seisauttaa aforistisena kiteytyksenä (”Kaikki, mikä tapahtuu, on sanoja”), lopuksi lauseet kiihtyvät ja venyvät hengästyttäviksi. Kaikki on hämärän peitossa, mutta se ilmaistaan ankarasti, äärimmäisen tarkalla lauseella ja rytmillä.

Beckett liikkuu primitiivisen ja kulttuurin, kehon ja mielen, matalan ja korkean rajalla: filosofiset eksistenssikysymykset – kuka minä olen ja miksi – leikkautuvat hetkessä kyyniseen rujouteen ja hilpeään hillittömyyteen.

”Mitään toivoa ei siis ole? Ei tietenkään, kaikkea sitä kuuleekin, mikä ajatus. No, ehkä jotain ihan pientä, ei se kuitenkaan mitään auta.”