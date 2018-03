Kirja-arvio: Entinen rikostutkija tuntee rikokset

Minä näen sinut

Menestystrillerin Annoin sinun mennä kirjoittajan Clare Mackintoshin toinen romaani Minä näen sinut suistaa ainakin naislukijan pelon maantieteen metrokartalle. Kirjailija hyödyntää teoksessaan naisten ikiaikaista pelkoa siitä, että joku seuraa pimeässä ja hyökkää tilaisuuden tullen takaapäin kimppuun, kun kukaan ei näe.

Tuntematon tietotekniikkataituri on luonut erilaisen, eksklusiivisen treffipalvelun. Sen kaikkien asiakkaiden tarkoitus ei ole päästä päiväkahveille, vaan yllättää pahaa-aavistamaton uhri, jonka kohtaloksi koituvat hänen säännölliset päivärutiininsa. Työmatkansa metrolla kulkevat Lontoon esikaupunkilaisnaiset ovat päällekarkaajien ja murhamiesten tähtäimessä, kun heidän kasvokuvallaan varustettuja reittitietoja kaupataan internetin uumenissa.

Zoe Walker on aivan tavallinen nelikymppinen nainen, joka tahtomattaan joutuu aluksi miellyttävän, mutta pian jo vaarallisen miehen kiinnostuksen kohteeksi.

Kauhua kehrätessään Mackintosh käyttää hyväkseen sitä, että Zoe Walker voisi olla kuka tahansa. Hänessä ei ole mitään erityistä, hän ei ole mainittavan kaunis eikä millään muotoa kevytkenkäinen, ja juuri siksi hän sopii täydellisesti uhriksi.

Liikennepoliisissa toimiva konstaapeli Kelly Swift on entinen rikostutkija, joka on hyllytetty ja siirretty pois seksuaalirikostutkinnasta sen jälkeen, kun hän on murjonut kuulustelussa epäiltyä seksuaalirikollista.

Hänen kaksoissisarensa kokema raiskaus varjostaa hänen elämäänsä, vaikka sisar yrittää unohtaa tapahtuneen. Leppymätön Kelly keplottelee itsensä takaisin rikostutkintaan, joka saa hänen mukaantulonsa jälkeen vauhtia.

Kahden kirjan perusteella entinen rikostutkija Clare Mackintosh keskittyy rikoksiin, joiden kohteeksi valikoituvat tyypillisesti naiset. Brittiläisen yhteiskunnan kuvaajana hän näyttäytyy arkisena ja maanläheisenä.

Mackintoshin kirjoissa onkin raastavinta se, että rikosten uhreiksi valikoituvat ne ahkerat, maan hiljaiset naiset, jotka haluavat vain kulkea töissä, maksaa laskunsa ajallaan ja elää elämäänsä kaikessa rauhassa.