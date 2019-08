Kirja-arvio: Fuksivuoden sivuluisut

Antti Rönkä

Jalat ilmassa

Gummerus 2019. 224 s.

Frédéric Chopin: Nocturne, Op. 9, No. 1. Led Zeppelin: Rock and Roll. Alphaville: Forever Young. Mark Ronson ft. Bruno Mars: Uptown Funk. Wham!: Last Christmas. Coldplay: Amsterdam. Sallan ja Miron matka maailman ympäri: Mitä ikinä haluat. Beck: Loser. Chopin: Nocturne, Op. 9, No. 2. Oasis: Champagne Supernova. Lounatuulen laulu. Bob Dylan: Knockin' on Heaven's Door.

Antti Röngän (s. 1996) Jalat ilmassa -esikoisromaanissa tapahtumien soundtrack on tarkasti valittu. Biisilistasta voi tehdä oletuksia herkkävireisen romaanin mielenmaisemasta ja dramaturgiasta.

Jalat ilmassa kuvaa minäkertoja-Aaron ensimmäistä opiskeluvuotta Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivä arka nuorukainen on kotoisin pieneltä paikkakunnalta Päijät-Hämeestä. Menneisyyden psyykkinen kuorma painaa Aaron kohdalla sen verran raskaana, ettei itsenäistyminen ota sujuakseen.

Esikoisromaani on usein kehitysromaani – niin tässäkin tapauksessa. Jalat ilmassa käsittelee perinteisiä nuoruuden ongelmia erityisestä näkökulmasta, jonka avoimuudessa on knausgårdilainen klangi. Noloutta pelkäämätön asenne, komiikan taju ja omanapainen suhteellisuudentajuttomuus tuottavat parhaimmillaan suurenmoista absurdiutta: romaanin WTC-vertaus menee klassikko-osastoon.

Karl Ove Knausgårdin (lue: rehellisyyden) nimessä on myös sanottava, ettei Jalat ilmassa juurikaan puhuttele naavoittunutta aikuislukijaa. Tarinan nuoret, haavoittuneet ajatuskulut resonoinevat voimakkaammin lukiolaisiin ja parikymppisiin.

Kaiken kaikkiaan Jalat ilmassa on erinomaisesti kirjoitettu esikoisromaani. Sen yhtenä vahvuutena on vaivattomalta vaikuttava kerronta. Kun Röngän kerronnallinen perspektiivi vielä ajan myötä laajenee, lahjakkuudesta voi hyvinkin jalostua kestävä laatuprosaisti.