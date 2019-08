Kirja-arvio: Greta kasvattaa vanhempiaan – Ruotsalainen Greta Thunberg antoi kasvot huolelle maailman ilmaston lämpenemisestä

Beata & Malena Ernman ja Greta & Svante Thunberg

Sydämen asioita – Perhe ja planeetta kriisissä

Suom. Raija Rintamäki.

Tammi 2019. 326 s.

Keskustelu ilmastokriisistä on noussut vuodessa niin jokapäiväiseksi, että lähes kaikki uutisia seuraavat taitavat tietää, kuka on Greta Thunberg.

Vuosia tiedotusvälineissä tuskailtiin, kuinka hankalaa kasvihuoneilmiön ja ilmastonmuutoksen kaltaisia asioita on visualisoida. Nytpä kuvaa alkaa olla saatavilla. Kuivuneita jokia, halkeilevia aavikoita, sulavia jäätiköitä, avovettä tuijottavia jääkarhuja.

Ja sitten ruotsalainen 16-vuotias Greta Thunberg, johon ilmastonmuutoskeskustelu on voitu henkilöidä. Huolestuneisiin nuoren ihmisen kasvoihin, joita muotokuvien intiaanipäälliköiden ja Willie Nelsonin ikiviisauden ja Peppi Pitkätossun kurittomuuden mieleentuovat palmikot kehystävät – ja joilla välillä käväisee arvoituksellinen hymy.

”I love that smile”, twiittasi laulaja David Crosby, kun Thunberg postitti Twitteriin omakuvan äskeiseltä Atlantin yli purjehdukseltaan – ”rakastan tuota hymyä”. Thunbergilla on jo paljon julkkistukijoita. Ei sillä, etteikö ruotsalainen itsekin tiedostaisi asian kääntöpuolta.

”Te julkkikset olette ympäristölle suunnilleen samaa kuin ruotsidemokraatti Jimmie Åkesson monikulttuuriselle yhteiskunnalle”, Greta Thunberg lohkaisee uutuuskirjassa äidilleen, Ruotsissa tunnetulle laulajalle.

Greta Thunbergin oivallus kouluikäisen työkaluksi ilmastokeskustelussa oli koululakko. Hänen Tukholmassa elokuusta 2018 järjestämänsä istumamielenosoitukset saivat pian seuraajia eri puolilta maailmaa. Aikaansa seuraavia nuoria ahdisti, kun aikuiset eivät tuntuneet tekevän huonoille uutisille mitään.

Vuodessa ilmiöstä on syntynyt globaali kansanliike, jollaiset tapaavat saada vastaliikkeitä. Ne, joiden mielestä etenkään pienten kansojen ei tarvitsisi tehdä mitään ilmastonmuutokselle, jotka ovat perinteisesti vähätelleet nuorten tietotasoa, naisten osaamista ja ympäristönäkökulmia, jotka ovat huolestuneita tulevista etelänmatkoistaan ja bensalaskuistaan, ovat olleet erityisen närkästyneitä.

”Tämä sotii vastoin kilpailuyhteiskunnan kirjoittamatonta manifestia, jonka mukaan vahvin aina voittaa. Vahvimman sanaa kuullaan. Vahvin osoittaa suuntaviivat”, kirjoittaa Greta Thunbergin äiti Malena Ernman.

Nuoren naisen saamasta huomiosta ärsyyntyneet ihmiset huomauttelevat Suomessakin, kuinka Greta Thunberg ei tee mitään konkreettista. Ympäristökeskustelua 70-luvulta asti seuranneena vanhana Molekyylin lukijana voi todeta, miksi 16-vuotiaan pitäisi osatakaan tehdä mitään näin vakavalle asialle, jossa kansakunnat ja yrityksetkin ovat epäonnistuneet.

Poliitikoilla, hallitsijoilla ja tiedemiehillä on maailmassa oma tehtävänsä, Greta Thunbergille löytyi rooli keskustelunherättäjänä. Voi sanoa, että hän on saavuttanut enemmän ennen täysi-ikäisyyttään kuin juuri kukaan. Enemmän kuin etuoikeutettujen puolelleen saamat ”vihaiset, katkerat, alipalkatut ja hyväksikäytetyt valkoiset miehet”, joiden Malena Ernman kirjoittaa olevan ilmastolakkoilevien lasten vastustajia.

Sydämen asioita on kaksitasoinen kirja. Se on päiväkirjaromaani erityisperheestä, jonka lasten diagnoosit saavat vanhemmat tekemään melkoiset elämäntaparemontit. Erityislasten tuominen julkisuuteen saurauksineen on ratkaisu, johon on päädytty monissa muissakin perheissä, kuten lehtien terveysjournalismia seuraavat tietävät, vaikka toisenkinlainen valinta olisi perusteltu.

Perhetasoa enemmän Sydämen asioita on pamfletti, tässä ja nyt -tyyppinen raportti havahtumisesta ympäristöasioihin, muutoksiin entisessä kansankodissa, jonka julkista keskustelua oikeistolainen puhe myrkyttää:

”Poliitikkojen tarkkaan harkitut, ivallisen nolaavat kommentit ovat pieniä siemeniä, jotka kylvetään huolellisesti sosiaalisen median hedelmälliseen maaperään, missä niistä kasvaa vankkaa vihaa ja halveksuntaa.”

Ruotsalaiseen tasa-arvoiseen tyyliin Sydämen asioita on pantu koko perheen nimiin, vaikka enimmäkseen äänessä on äiti Malena Ernman. Hän antaa hienosti kiitosta tyttärilleen, jotka ovat kasvattaneet vanhempansa hyvin. Tyttäret ovat päättäneet, minne kirjan myyntivoitotkin menevät: Greenpeace, WWF, Suomen luonnonsuojeluliiton nuorisojärjestö Luonto-Liittoa Ruotsissa vastaava Fältbiologerna...

Lopussa on liitteenä Greta Thunbergin pitämiä puheita, joissa on hiljaista retorista voimaa. Greta Thunberg on sitkaasta ruotsalaisesta katajasta veistetty, ja kirja osoittaa, ettei hän aio lopettaa ilmastokampanjaansa.