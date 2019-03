Kirja-arvio: Håkan Nesser on luonut täydellisen rikoskertomuksen kaavan

Håkan Nesser

Café Intrigo

Suom. Aleksi Milonoff. Tammi 2019. 549 s.

Ruotsalaisen Håkan Nesserin viisi rikostarinaa on koottu juonikkaaksi ja jännittäväksi kokoelmateokseksi Café Intrigo. Kolme tarinoista filmataan myös elokuviksi.

Tom on yksinkertaisuudessaan ovela tarina kuolleesta miehestä, joka yllättäen herää henkiin. Nainen saa yöllä puhelinsoiton. Kuolleeksi tiedetty poikapuoli on saapunut kaupunkiin kahdenkymmenenkahden vuoden jälkeen ja tahtoo tavata äitipuolensa ja isänsä. Nainen epäilee soittajaa huijariksi, mutta suostuu kuitenkin tapaamaan tämän kahdestaan. Siitä käynnistyy vertaansa vailla oleva tapahtumaketju, jonka lopuksi lukija lumoutuu Nesserin kekseliäisyydestä.

Kokoelman pisin novelli, ­oikeastaan pienoisromaani Rein on monimutkainen juonittelu, jossa fiktio sekoittuu todelliseen elämään. Kuollut mies lähettää uuden romaaninsa käsikirjoituksen vain ulkomaiselle kääntäjälleen eikä omalle kustantajalleen.

Kun kääntäjä alkaa työstää teosta, hän ymmärtää, että vainaja on aavistanut tulevansa kuolemaan murhan uhrina ja paljastaa murhaajansa teoksessaan. Murhaajan ja murhatun roolit vaihtuvat kuitenkin vielä moneen kertaan tarinan aikana.

Käänteissään vauhdikas kirjenovelli Rakas Agnes kertoo kahdesta lapsuudenystävättärestä, jotka puukottavat toisiaan selkään minkä ehtivät. Mutta se, mitä ehkä nuorena saattoi katsoa läpi sormien, voi vanhana olla anteeksiantamatonta.

Surullinen Samarian käärmekukka kertoo pikkukaupungin kaunottaresta Verasta, joka katoaa juuri ylioppilasjuhliensa alla. Hänen uskotaan tulleen surmatuksi. Kaikki luokan pojat olivat ihastuneita Veraan, mutta kaikkein eniten häntä rakasti Henry. Kun Henry palaa kolmenkymmenen vuoden poissaolon jälkeen kotikaupunkiinsa, hän saa Veralta viestin.

Kaikkein pysäyttävin kertomus minulle on viimeinen, vain 12-sivuinen novelli Kaikki tiedot tapauksesta. Se kertoo tunnollisen koululaisen kuolemasta onnettomuudessa. Kuinka paljon on oikein vaatia nuorelta? Onko koulu elämää tärkeämpää? Onko mitään rikosta edes tapahtunut? Päähenkilö ei ainakaan voi välttyä syyllisyydentunteilta.

Nesser on mestari punomaan juonia nautinnollisella kielellään. Dekkareiden sudenkuoppa on yleensä se, että kun loppuratkaisu paljastuu, tarina tyhjenee. Nesserin novellit jättävät häiritsevän särön kalvamaan mielen pohjalle.

Nesser tuntuu sanovan, että yksittäisen ihmisen on helppo kadota maan päältä, mutta syyllisyydestä on hankalampi päästä eroon. Harmilliset sattumat, pikkuasioiden summa, ikävä, tahaton onnettomuus; niistä on elämämme suuret tragediat tehty.

Petos, syyllisyys, muisti, kosto – Nesser hallitsee täydellisen rikoskertomuksen kaavan.