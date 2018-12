Kirja-arvio: Höömei, kargyraa - kurkkulaulun termit aukeavat

Sauli Heikkilä

Kiehtova kurkkulaulu

Aviador 2018. 143 s.

Maailma elää tällä hetkellä mielenkiintoista vaihetta, mitä tulee alkuperäiskansojen kulttuureihin. Jos suomalainen ei-saamelainen tekisi opaskirjan joikaamisesta ja esittäisi joikuja konserteissa, hän saisi sosiaalisen median aktivistien vihat niskaansa kulttuurisesta omimisesta.

Tuvan ja Mongolian suunnalta tulevan kurkkulaulun asiantuntija Sauli Heikkilä on kuitenkin uskaltanut tehdä kirjan kurkkulaulukulttuurista, josta hän on vuosia levittänyt Suomessa tietoutta niin tapahtumissa kuin konsertoimalla – aivan kuten vaikka irlantilaisen musiikin ei-irlantilaiset aktiivit tahoillaan.

Heikkilä sivuaa kulttuurisen omimisen keskustelua myös Kiehtovassa kurkkulaulussa. Hän arvioi, että keskustelu appropriaatiosta heijastuu varovaisuuteen esittää alkuperäisiä kurkkulaulukappaleita.

Kurkkulaulu soi lännessä pikemminkin vaikutteina kuin covereina – siis aivan toisin kuin vaikka irkkumusiikin tai bluegrass-musiikin kohdalla, joissa alkuperäisrepertuaarin hallinta on olennainen osa perinteen arvostamista.

Kirjana Kiehtova kurkkulaulu on subjektiivinen katsaus aiheeseensa. Ratkaisu on perusteltu. Kyseessä on suomalainen näkemys aiheesta, ei lopullinen totuus, jos sellaista nyt onkaan.

Sauli Heikkilä aloittaa tekstin matkapäiväkirjoillaan Siperiasta, Tuvasta, Kiinasta, Mongoliasta ja Altaista. Hän etenee kurkkulaulun ja yläsävellaulun historian ja maantieteen selvityksiin ja lopulta ihmisen fysiologiaan ja erilaisiin tapoihin tuottaa ääntä kurkulla. Kurkkulaulun perustekniikat ja termit höömei, kargyraa, sygyt ja hörekteer aukeavat.

Maailmankylässä, jossa popmusiikki leviää yhä globaalimpana ja monotonisempana, on arvostettava Heikkilän kaltaisia musiikillisia löytöretkeilijöitä, joilla on pedagogin sielu. Kiehtova kurkkulaulu kertoo rakkaudesta kulttuureihin, jotka Hollywood-lännessä tuskin tunnetaan, mutta joista meillä voisi olla paljon opittavaa.

Teoksen kiehtovia knoppeja: Arthur Milesin lännenlaulu-savikiekolla Lonely Cowboy kuultiin yläsävellaulua jo 1929. Kuunnelkaa vaikka Youtubesta!