Kirja-arvio: Herkät värit inhimillistävät rankan historian Heidi Jaatisen vahvassa perhe- ja kylätarinassa

Heidi Jaatinen

Koski

Gummerus 2018. 649 s.

Kiuruvetisen Heidi Jaatisen kirjasarjan avausosassa Koski dokumenttiaineisto rakentaa fiktiolle perustuksen ja kehykset. Syntyy perusteltu vaikutelma, että Jaatinen kirjoittaa suvustaan, koska oman lähihistorian ymmärtäminen on kirjailijalle taiteellisen sanomisen ydintä. Samalla se on kuin subjektiivinen velvoitus yleisinhimillisyyttä kohti.

Näkemystä syventää kirjan alussa, lopussa ja matkalla kerronnan nykyhetki, tekijälle uudella tavalla avautuva suhde nyt jo kuolemaa lähestyvän isän persoonaan ja menneisyyteen.

Isä kertoo. Tytär kirjoittaa.

”On aloitettava kaukaa. Kurkotettava lähteille. Selkattava ruskeavetiseltä koskelta, kuohun alta kiviltä, kallistuvilta rannoilta, suvannon hiedalta, joelta, jonka rannoille nousimme satoja vuosia sitten, yläjuoksun järveltä jonne kaakkuri laskeutui merkkinä kalaisuudesta.”

1910-luvulle sijoittuvaa henkilöjoukkoa – vanhempia, lapsia, sisaruksia, sukulaisia, renkejä, piikoja, naapureita – tarkastellaan Kosken suurperheen näkökulmasta, monen ikäpolven sisäistyksin.

Kosken Tuure-isäntä nai Hilma-vaimon kuoltua läheiseltä tilalta Hilman sukulaistytön Stiinan. Tämä saa huollettavaksi ison lapsikatraan, josta kerronnan keskiöön asettuu sittemmin suojeluskunta-aatetta ajavan Paavon perspektiivi.

Päältä päin kovettuvana, sisäisesti hauraana ja lopulta tajuamatta, minkä puolesta ja miksi lähti, Paavo käy sotimassa.

Kuin sietääkseen väistämätöntä romaani lievittää inhimillistä hätää mustalla huumorilla; itkulla, joka on niin syvää, että muistuttaa monta kertaa naurua.

Huumori sulautuu romaanissa oleelliseen konkreettisen arjen korostumiseen. Koskella selviydytään, kun jaksetaan tarttua maatalon päivänkiertoon, ilon ja murheen vaihteluun, eikä vähiten ruuanlaittoon. Vatsakkaan Tuure-isännän nälän taltuttaminen tuntuu Stiinasta avioliiton avainasialta.

Usein näiden ihmisten on kohdattava hiljaa mielessä avuttomuutensa. Mutta Koskenjoki rantoineen, pilvineen, mäkineen, peltoineen, ketoineen kantaa heitä kirjaimellisesti ja symbolisesti eteenpäin. Jos subjektiivisen ja yhteisen, erityisen ja tavallisen kosketuskohdat ovat kuin vaikuttavia ristejä, Kosken maailmassa niiden tavoitteet ovat uskontoa tämänpuoleisempia.

Sota puoleltaan on hämärä, motiivinsa piilottava ristiriita, kollektiivipeto, jonka oloissa käsitys hyvästä ja pahasta horjuu. Levottomat olot tuottavat vaikutelmaa käsittämättömästä; sellaisesta, johon tulee vastata ikään kuin tahdottomasti ja ihmisen luontaista etiikkaa vaistoten. Pelkoja koetetaan välttää, olla ikään kuin tapahtuvasta välittämättä, mutta niihin törmääminen on tietysti väistämätöntä.

Ja kun valitaan suoran kapinan mieliala, ollaan siinäkin sekä ymmyrkäisin asentein että vähintään sekopäisin seurauksin, kuten Paavon osanotto Kuopion harjoituksiin, Warkauden teurastuksiin ja suomensukuisten kansojen pelastamistoimeksi nimetylle Vienan-retkelle kuvastavat.

”Eikö kaikki käynyt niin kuin näytelmässä, jossa elettiin hypnotismin vallassa?”

Kiuruvedelläkin kerjätään ja kahakoidaan, mutta sotatantereeksi pitäjä on liian yksimielinen. Viljasato huolestuttaa enemmän kuin luokkataistelu. Varsinainen kumina kuuluu kauempaa.

Niinpä Paavolla riittää vaivaa vaatia kylän valkoisille taisteluasennetta. Ruokaan ja naisten vikittelyyn erikoistunut Tuure-isäkin näyttää poikansa ryhtikatsannossa siinä määrin huojuvalta, että sellaista isää sota väistelee. Silti olosuhteet muuttavat myös Tuurea. Luikurista kehkeytyy auttaja.

Vienaan lähti 42 kiuruvetispoikaa, enimmäkseen maanviljelijöitä. Koski kuvaa etenemistä karjalaiskylien poikki Muurmannin radalle Kemiin ”punaisia demooneja” vastaan.

Sen reissun jälkeen Paavo ei enää halua sankariksi. ”Hän ajatteli Koskea, kevättä kotopuolessa, kylvötöitä jotka odottivat miehiä. Talkkunaa. Kalakukkoa. Mykyrokkaa.”

Paavo menettää otteen, tappaa, mutta kadottaa nopeasti sotimisen idean ja taktiikan, joukkojen tavoitteet ja omankin ryhtinsä. Eksyttävä ja karkaava riehu muovaa yksilöä tarpeettomaksi; hämärtää ajatuksen, jakaa joukon ja yksilön keskeltä poikki ja teettää kohtalokkaita virheitä.

Lopulta esitetään todistus Lahden vankileiriltä, mikä näyttää sammuttavan inhimillisestä valosta kaiken tuikkeen. Jopa Tilda-piika, hyvyyden perikuva, tuntee itsessään pimeyttä, inhottavaa ja liejuista, kun kuulee Hennalan leirin kokeneelta veljeltään siellä vallinneen helvetin.

Vahvaotteisen Tildan persoonassa ja toteutumattomassa rakkaudessa on yksi osa Kosken isosta riipaisusta. Paljolti suhteessa Tildaan tuntuu toteutuvan myös sisäisesti kasvavan Stiinan muutos; kärsivällisyyden, huumorin ja liikutuksen liitto, elämäntahto.

Luonto ja eläimet ovat jatkuvasti läsnä. Itkevää Paavoa lohduttaa hevonen. Tildan murhetta ymmärtää lehmä. Hurjistuneen härän taltuttaa koira, jonka ystävällinen vaikutus nousee kuin allegoria pienen Kiuruveden sydämestä – elekielenä maailmalle, mylvinnälle, riehunnalle, rauhanhaukahdus.

Tienoon sisällä ja yllä valtoilee ihastus elää. Henkilöiden on joskus teeskenneltävä, mutta juuri siksikin romaanin kokokuvaan latautuu välittömän totuudellisuuden henkeä. Sisäisen impressionismin leimaamalla ja vähintään aavistuksena Harri Tapperin romaanit mieleen tuovalla lähes ”maagisella” kansanrealismilla Jaatinen kertoo pienen elämän suuruudesta.

Kielen ilmaisuherkkyys, sanojen sävytys, pitkien ja lyhyiden virkkeiden sekä mietiskelevien ja spontaanisti havainnoivien ajatusten, emootioiden ja repliikkien vuo on tavaton. Se tekee lyhyestä tuokiosta kestoisempaa ja päinvastoin. Se on kaunista ja karheaa, ja se on ihmistensä luona.