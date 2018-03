Kirja-arvio: Hovihistorioitsija Herman Lindqvist kirjoittaa vetävästi Vaasan suvusta, joka aikanaan hallitsi Ruotsia, Suomea ja Puolaa

Herman Lindqvist

Villit Vaasat

Suom. Heikki Eskelinen. WSOY 2018. 466 s.

Ruotsin, siis meidän vanhan valtakuntamme, vanhat kruunupäät pitää osata ja muistaa. Ruotsin hovihistorioitsijan Herman Lindqvistin vetävästi kirjoittama teos Villit Vaasat kertoo seitsemän Vaasa-sukuisen monarkin hurjan tarinan.

Dynastian perusti Kustaa Vaasa, joka vuonna 1521 nostatti Taalainmaan talonpojat kapinaan tanskalaista tyranniaa vastaan. Yksinvaltiaaksi päästyään hän murskasi myös Ruotsin katolisen kirkon. Uskonnollis-nationalistisessa historiankirjoituksessa Vaasa-suvun rooli uskonpuhdistuksen nyrkkinä on perinteisesti nähty sen suurimpana ansiona.

Kustaa Vaasan kuoltua kruunu periytyi vanhimmalle pojalle Eerik XIV:lle. Niin monta Eerikiä ei Ruotsin kuninkaina koskaan ole ollut, mutta järjestyslukuja suurenneltiin propagandamielessä. Nuorempi veli Juhana sai herttuakunnaksi Suomen.

Juhana haki omin luvin morsiamekseen puolalaisen prinsessan Katariina Jagellonican, luultavasti ylväimmän naisen, joka Suomeen on koskaan naitu. Tästä syttyi veljesviha. Nuoripari oli vihitty Puolassa katolisin menoin, mistä heidät tuomittiin kuolemaan. Rangaistus tosin muutettiin elinkautiseksi vankeudeksi.

Osat vaihtuivat, kun Eerik XIV:n mielenterveys petti. Juhana kaappasi vallan, vangitsi veljensä ja ryhtyi hallitsemaan Juhana III:n nimellä. Juhanan ja Katariinan poika Sigismund kasvatettiin katolilaiseksi. Hän peri sekä Ruotsin että Puolan kruunun.

Hetken näytti siltä, että Eurooppaan syntyisi uusi suurvalta: Jäämereltä Mustallemerelle ulottuva Ruotsin, Suomen ja Puolan yhteinen imperiumi. Suomen aatelisto asettui Klaus Flemingin johdolla tukemaan suunnitelmaa, koska se näki uudessa liittokunnassa mahdollisen turvan Venäjää vastaan.

Sigismundin setä Kaarle-herttua nousi kapinaan. Ruotsissa käytiin sisällissota, joka Suomen osalta tunnetaan nuijasotana. Kaarle-herttua voitti ja nousi Ruotsin kuninkaaksi nimellä Kaarle IX. Sigismundille jäi Puola, jota hänen kaksi perillistäänkin sittemmin hallitsivat.

Veljesten vihasta jäi Pohjolaan kytemään perinteinen viha katolista Puolaa kohtaan. Ruotsalais-suomalaiset sotajoukot ovat hävittäneet Puolaa moneen kertaan, ja historiallinen epäluulo elää ehkä vieläkin. Puolan-sodista lauletaan yhä marssilauluja, eikä pohjoismainen media mielellään kerro Puolasta mitään positiivisia uutisia.

Kaarle IX takoi Ruotsista rautaisen sotilasvaltion, jolla luterilaisen kurinsa ansiosta lopulta oli yksi Euroopan voimakkaimmista armeijoista. Hänen poikansa Kustaa II Aadolf teki maailmanhistoriallisen teon viemällä Ruotsin armeijan Saksan luterilaisten avuksi kolmikymmenvuotiseen sotaan, joka maksoi kymmenen miljoonan eurooppalaisen hengen.

Lumikuningas itsekin kaatui Lützenin taistelussa 6. marraskuuta 1632, mutta Westfalenin rauha oli paras, minkä Ruotsi on ikinä allekirjoittanut. Suurten sotien aikakausi korotti Ruotsin Itämeren valtiaaksi.

Vaasojen viimeinen vesa oli kuningatar Kristiina, joka valtaneuvoston kauhuksi päätti luopua kruunusta, kääntyä katolilaiseksi ja muuttaa Roomaan. Hänet on haudattu Pietarinkirkkoon.

Lindqvist havainnollistaa Kristiinan kääntymyksen aikalaisille aiheuttamaa järkytystä vertauksella: se oli aivan yhtä kauheaa, kuin jos Ivanka Trump äkkiä kääntyisi muslimiksi, muuttaisi Syyriaan ja liittyisi Isis-järjestöön.

Melkein yhtä radikaalin ratkaisun on tehnyt myös hovihistorioitsija itse, sillä vanhoilla päivillään hän on rakastunut puolalaiseen naiseen, jättänyt kotimaansa ja muuttanut Varsovaan. Hän on Ruotsin hovin epäsuosiossa – tosin lähinnä vain siksi, että erehtyi arvostelemaan prinsessa Viktorian esikoisvauvan nimeä.

Historia on niin kuin se kirjoitetaan. Lindqvistin uusi suosikki Ruotsin kuninkaiden joukossa on Sigismund, joka miekka ojossa patsaana vartioi Varsovan vanhaa kuninkaanlinnaa.

Varmaankin ensimmäisenä Ruotsin hovihistorioitsijana Lindqvist kirjoittaa Puolasta ja sitä hallinneesta Vaasa-dynastian katolisesta haarasta ystävälliseen sävyyn. Puolan kohtalot hyväksytään tässä kirjassa ikään kuin osaksi ”meidän tarinaamme”, kun taas toiseutta edustamaan jää Venäjä.

Suomen osalta kirjassa on joitakin alkeellisia virheitä, jotka kustantajan olisi pitänyt korjata. Kerrotaan esimerkiksi, että Mikael Agricolan hauta on Turussa. Ei ole.