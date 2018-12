Kirja-arvio: Isi, mitä oli punk? – Tätähän se oli ja on

Timo Kalevi Forss ja Aiju Salminen

Mitä on punk?

Umpihanki 2018. 65 s.

”Isi, mitä oli punk?” kysyi konsertin otsikko Tampereella 90-luvulla. Siitä tuli slogan.

Tämä sympaattinen kirja vastaa kysymykseen, suurin piirtein ala-asteikäisille kirjoitettu tietokirja punkrockista ja punk-kulttuurista.

Timo Kalevi Forss on meritoitunut jo useamman musiikkikirjan kirjoittajana, muun muassa viimevuotinen Gösta Sundqvist -elämäkerta ja poliittista laululiikettä kartoittava Toverit herätkää ovat hänen töitään.

Aiju Salmisen kädenjälkeä näkyi tämän kirjasyksyn toisessakin uutuudessa, Bändin käsikirjassa, jossa esitellään samaa tee se itse -henkeä kuin tässä.

Mitä on punkin teksti Forssin ja Salmisen, kuvitus Salmisen.

Punk nousi Suomessa valtavirran huomioon, kun Pertti Kurikan nimipäivät pääsi Euroviisu-edustajaksi ja yhtyeestä tehdyt dokumenttielokuvat alkoivat saada kansainvälistä kiitosta.

Noista ajoista punk-kulttuurin tekijät ovat palailleet pitkälti omaan rauhaansa. Silti punkkarien ajatusmaailmasta olisi edelleen paljon opittavaa, tuntuvat Forss ja Salminen haluavan sanoa.

Kirja esittelee aluksi Ramonesin ja Clashin kaltaisia yhtyeitä. Suomesta Maukka Perusjätkä nostetaan yllättäen näkyvämpään rooliin kuin vaikka Pelle Miljoona. Pienlehtikulttuuri, tatuoinnit, lävistykset ja tukkatyylit sekä talojen valtaaminen saavat esittelyt.

Kaikesta välittyy lempeästi sanoma, ettei enemmistön tapa elää ole ainoa oikea. ”Aatteleppa ite”, kuten Jope Ruonansuu voisi sanoa.

Greta Thunbergin ilmastolakkoilu nähdään esimerkkinä nykyaikaisesta tottelemattomuudesta, joka kantaa anarkian ja Peppi Pitkätossun pohjoismaisen esimerkin perinnettä. Pussy Riot -ryhmä nostetaan esille:

”Pussy Riotin jäsenet ovat hurjan rohkeita. Heissä on oikeaa punk-asennetta. He menivät omin luvin esiintymään moskovalaiseen kirkkoon ja kuvasivat esiintymisen videolle. Papit ja muut valtaapitävät hermostuivat. He keskeyttivät Pussy Riotin esityksen ja kutsuivat paikalle poliisit.”

Erilaiset eturyhmät ovat kauan julkaisseet lastenkirjoja, joissa selittävät toimintaansa ja arvomaailmaansa. Muistan lapsena ihmetelleeni kirjaa, jossa tankattiin aina tietyn huoltamomerkin bensaa tai kerrottiin tiettyjen kristillisten ryhmien pääsemisestä taivaaseen.

Tässä joukossa Mitä on punk? on oikein sympaattinen ja avoimin kortein pelaava kirja.