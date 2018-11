Kirja-arvio: Jarno Saarisen huikea elämä lastenkirjana – kuvitettu teos on kunnianosoitus moottoripyörälegendalle

Pirita Tolvanen

Paroni – Jarno Saarisen elämä

Myllylahti 2018. 54 s.

Kuvittajana tunnettu kuopiolaissyntyinen Piritta Tolvanen on tarttunut vaikuttavaan aiheeseen lastenkirjassaan Paroni. Tolvasen kuvittama, kirjoittama ja taittama teos kertoo moottoripyörälegenda Jarno Saarisesta, joka saavutti tähän mennessä ainoana suomalaisena ratamoottoripyöräilyn soololuokkien maailmanmestaruuden.

Nuorena kuollut Saarinen (1945–1973) oli rohkea ja määrätietoinen kilpa-ajaja. Hänet muistetaan myös omintakeisesta ajotyylistä sekä taitavana mekaanikkona.

Tolvasen kirjan voi kuvitella vastaavan nuoria poikia kiinnostavien kirjojen vajeeseen. On hauskaa, että sellaiseksi pyrkii nimenomaan perinteisen mallinen kuvakirja.

Kustantaja määrittää kirjan lukijakunnaksi 5–10-vuotiaat. Itse nostaisin ikäsuosituksia muutamalla vuodella.

Teksti sisältää asiatietoa, joka osin vaatii alalle vihkiytymistä. Toisaalta teksti on jaoteltu niin, että on helppo valita mieluisat lukukohdat. Esimerkiksi tutustumisen moottoripyörien kuutio- ja sylinterimääriin voi jättää myöhemmäksi, kun kiinnostus mahdollisesti herää.

Kuvitusta leimaa tietty asiallisuus, vaikka se leikitteleekin iloisilla väreillä. Kuvitus vaihtaa perspektiiviä sivu sivulta, mikä tuo vauhdin ja jännityksen tuntua. Kirjan ilmiasu on värikäs ja ilmava.

Saarisen monipolvinen ura on kekseliäästi esitetty kartan avulla ikään kuin sisällysluettelona. Kerronta etenee jäntevästi. Tosin lauserakenteet ovat hieman mutkikkaita.

Saarisen elämästä nousee hauskoja yksityiskohtia. Tarina paljastaa muun muassa paroni-nimityksen alkuperän.

Kirja on kunnianosoitus paitsi mestariajajalle myös tämän puolisolle Soili Karmelle. He muodostivat pettämättömän tiimin. On kiva eläytyä nuorten ihmisten vapauden kaipuuseen ja kekseliäisyyteen unelmien toteuttamisessa.

Saarisen traaginen kuolema öljyisellä kilparadalla kuvataan aidonoloisesti silti nostattamatta synkkää pilveä valoisan tarinan ylle. Kirja päättyy auvoisaan kuvaan pariskunnasta kulkemassa pitkin persikanväristä kilparataa sekä rohkaiseviin sanoihin: ”Sinusta voi tulla vielä parempi kuin minusta.”