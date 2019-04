Kirja-arvio: Joel Haahtela kuvaa pienoisromaanissaan kiehtovasti hengellisen ja jokapäiväisen elämän yhteyttä

Joel Haahtela

Adèlen kysymys

Otava 2019. 188 s.

”Nainen putosi kalliolta yhdeksänsataa vuotta sitten, juuri tästä kohdasta. Mutta hän ei kuollut niin kuin ihmiset kuolevat, vaan jatkoi putoamisen jälkeen elämäänsä, vaikka lopulta hänenkin aikansa tuli kuten jokaisen. Myöhemmin nainen julistettiin pyhäksi.”

Joel Haahtelan pienoisromaanissa klassillisten kielten opettaja vierailee munkkiluostarissa Pyreneillä. Hän tutkii 1100-luvulla eläneen Adèle-nimisen nuoren naisen elämää. Vahingoittumatta jyrkänteeltä putoamisensa jälkeen Adèle oli hengellisesti uudistunut ihminen, joka kykeni ihmetekoihin.

Tutkija, romaanin minäkertoja ilmaisee salaiseksi toiveekseen todistaa, että ihmeitä tapahtuu. Masentuneena hän hakee voimaa samasta reliikistä, jonka koskettaminen oli kerran pelastanut hänen ystävänsä itsemurhalta.

Kertojaa kohtaan Adèlen reliikkilipas on kitsaampi, eikä välitöntä ihmettä tapahdu.

”Pyhä Adèle on kaikkien haavoittuneiden ystävä”, luostarin veli Paul kuitenkin sanoo ja muistuttaa, että ihme voi käydä toteen myös hitaasti.

Kertoja jatkaa pyhimyselämäkertojen tutkimista luostarin kirjastossa, mutta asiakirjoja enemmän hän vaikuttuu veljestön käytännöistä, hengellisestä traditiosta ja luostari-ilmapiiristä.

Ikiaikaiset riitit ja jumalanpalveluskierto ovat Adèlen legendaa vuosisadasta toiseen säilyttävä tekijä. Myös veli Paul, kertojan luostariopas, on omaksunut hengellisyytensä palvelun ja hiljaisuuden, ei ihmeiden kautta.

Luostarissa Paul on päässyt maallisen elämän katkeruudesta, eikä edes tieto entisen rakastetun oleskelusta luostarin läheisyydessä hätkäytä hänen rauhaansa.

Keskeistä romaanissa on hiljaisuus, johon rukouksen ääni, palvelusten poljento ja musiikin ja laulun rauha yhtyvät.

”…luostari ei oikeastaan ole fyysinen paikka lainkaan, vaan rukouksellinen tila, joka liittää Jumalan meidän sydämiimme.”

Kristuksen elämää kertaavat hetkipalvelukset ilmaisevat, että aika, joka ihmistä kiusaa, kuuluu Jumalan salaiseen suunnitelmaan, eikä sen kulumisesta tarvitse huolehtia.

Hiljaisuus vie kertojan tunnemuistoihin, joissa hän käy läpi sekä lapsuudenkodin että oman avioliiton ja perheen harvoja vapautuneelta ja onnelliselta vaikuttaneita jaksoja.

Vaikka kertoja ei voi olla varma luostarielämän täydellisestä vilpittömyydestä, hän kokee hämmästyttävää rauhaa, johon liittyy myös yhtäkkistä pelon katoamista. Se toteutuu toistuvien rituaalien turvallisuutta luovassa sfäärissä. Jopa kaupungissa käydessään kertoja hakeutuu katedraaliin, suojaan markkinaväeltä.

Hän tunnistaa itsessään vähintään kaksi persoonallisuutta. Toinen näistä on vastaanottavaisempi elämälle ihmeenä, mutta juuri se on pysynyt enimmäkseen kateissa. Äidin hänelle lapsuudessa kertoman sadun mukaan ihmisen tehtävä on löytää itsessään tuo toinen, sielu, mihin tahansa se olikaan kadonnut.

On olemassa ”ohuita paikkoja”, joissa sielullinen tuntuu olevan erityisen lähestyttävissä. Näin on luostarissa veljien laulaessa vigilian hymniä, enkelten sydänten loistaessa tähtinä taivaalla, muistikuvassa Rembrandtin maalauksen hiljaisen valon äärellä tai ”pimeässä huoneessa, kynttilän valossa, kun kuulee vain oman sydämensä sykkeen”. Näissä henkilö tuntee lähestyvänsä olemassaoloa ihmeenä sinänsä.

Sen kuvaaminen ei ole yksiselitteistä, kuten eivät myöskään kertojan havainnot pyhimyselämäkerroista. Hagiografiat ovat kytköksissä maallisten ja uskonnollisten näkökohtien tuottamiin tahattomiin ja tarkoituksellisiin inhimillisiin hyötyihin ja painotuksiin. Lisäksi ne kulkeutuvat kertojalta toiselle unohtaen ja muuttaen alkuperäistä sanomaa.

Romaanin erään motiivin mukaisesti tarinat ihmeistä sisältävät arkielämän ”lommoja”, joita autoissa varsinkin Ranskassa pidetään erityisen tärkeinä.

Ihmisen lommoja ja henkisten ulottuvuuksien katoamista kiehtovasti tasoittavaa on luostarissa palvelusten ohella musiikki. Veljien laulua kuvataan ”maailman alkuäänenä”. Veli Paulin mukaan Palestrinan sävelet ovat ”maailman yläpuolella”, kun taas Josquin des Présin musiikki ”tuo mukaan ihmisen”.

Haahtelan kirja johdattaa selkeästi ja selittelemättömästi lukijan lähelle vaitonaista matkantekoa pimeydestä valoon, kärsimyksestä onneen ja päivittäisen uudistumisen mahdollisuuteen. Tätä kuvastavat myös kylmässä vuodenajassa hämmästyttävän urheasti kukoistavat appelsiinipuut sekä kertojan samastuminen huopaan kääriytyneeseen pieneen lapseen kertomuksen lopuksi.