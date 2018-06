Kirja-arvio: Jukka Itkosen uutuudessa korostuvat runon lohtu ja luomisen ihme

Kirjat

Jukka Itkonen

Viisi vuodenaikaa – runoja

Kirjapaja 2018. 96 s.

Jukka Itkosen (s. 1951) runokirja rakentuu vuodenaikojen kierrolle. Kevättä värittävät leikkipuistojen kuramaalarit, kesään virittyy Larin-Kyöstin hilpeää huilua ja Lauri Viidan viimeisten runojen melankoliaa. Syksyyn sijoittuu muistelurunoja omalle puolisolle, talvirunoihin äidille, joka on aikoinaan kuollut helmikuussa.

Edelläkuvatulla tavalla kuulostaa jotenkin ohjelmalliselta ja ehkä kuluneeltakin, mutta Itkosen tekstin tuntevat tietävät, että lopputulos ilahduttaa ja lohduttaa. Mitä hän tekee, hän tekee tuoreesti, kuin lapsi ensimmäisen kerran maailmaa tarkastellen.

Runon luominen sisältää luomisen ihmeen:

”Se on maa, jota ei ole / kirjoitti Södergran. / Sanoessaan näin / hän sai sen olemaan.”

Jukka Itkosen runouden pompantakista pilkistää aina laulullisuus. Mieli tarttuu poljentoon ja lempeästi paikoilleen loksahtaviin riimeihin ja rupeaa kehittelemään melodioita.

Pekka Strengin Sisältäni portin löysin -laulu on herkistänyt runoon ja Satumaan Itkonen sanoittaa peräti uudestaan:

”Aavan meren tuolla puolen / on se rauhan maa, / jonne meitä askeleemme / täältä kuljettaa.”

Myös Saarnaajan kirja on pohjatekstinä:

”Aika on tulla vanhemmaksi, / aika on olla nuoria, / aika on olla hiekanmuru, / aika on siirrellä vuoria.”

Viiden vuodenajan kanteen on otettu Leonardo da Vincin vähäpätöisiä kasviluonnostelmia. Senkin voi lukea viestinä: suurinkin yleisnero zuumasi välillä mikrotasolle.