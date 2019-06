Kirja-arvio: Jyväskyläläisen Katri Alatalon myyttinen tarina vie jylhiin maisemiin

Katri Alatalo

Ikuisesti, siskoni

Gummerus 2019. 471 s.

Caitrionalla on yhteys kivien jumaliin; hän on druidi, osa ikiaikaista parantajien ketjua. Tie johdattaa naista moneen suuntaan, hurjiin taisteluihin ja rakkauteen, maallisten rajojen ylitse. Caitrionalla on myös sisko, kuten jo Katri Alatalon kirjan nimestä, Ikuisesti, siskoni, voi päätellä.

Jyväskyläläisen Alatalon kuudes teos on eeppinen fantasiaromaani, joka kuljettaa lukijan jylhille seuduille. Nyt ratsastetaan nummilla, liikutaan linnoissa joiden huipulla hulmuaa klaanilippu ja taistellaan miekoin. Kelttiläisistä myyteistä ammentava maailma on kiehtova, ja sen sisään uppoaa mielellään.

Caitrionan matkaan tempautuu vaivatta, eikä vähiten visuaalisen ja aistivoimaisen kerronnan ansiosta. Kaupungit, kivilaakso ja taistelukenttien humu tulevat lähelle. Tuoksut, äänet, pienetkin tuntemukset ovat väkevästi läsnä. Myös paikkojen ja henkilöiden nimet, kuten Endruil, Dun Eirich, Aeghall Tulilintu ja Giorsal ovat olennainen osa Alatalon luomaa fantasiaa.

Tarkka kehollisuus, se miten muutokset ja tapahtumat on kuvattu, on itselleni kirjan parasta antia. En halua paljastaa juonesta enempää, mutta nyt ihmiskeho on aivan erityisessä keskiössä. Ja ilahduttavaa on, kuinka vähän henkilöhahmojen sukupuolilla on lopulta merkitystä.

Meno on mahtipontisen uljasta, mikä istuu kokonaisuuteen ja lajityyppiin hyvin. Joskus ilma on sakea verestä ja taisteluhuudoista, jumalten mahti tuntuu ja kihisee, sormenpäissä avautuu varjo, mielessä kieppuvat myrskyt. Kuvaileva kieli on elävää ja paikoitellen lyyrisen kaunista: ”Usva on laskeutunut uneksi kaupungin ylle. Aamuauringon valo hukkuu näkymättömiksi hippusiksi utuun, ja kelmeä harmaus enteilee syksyä.”

Ikuisesti, siskoni on seikkailutarina, mutta se myös laajenee pohtimaan monia teemoja. Muun muassa sivullisuus, syyllisyyden ja salaisuuksien kantaminen, oman paikan etsiminen, sisaruuden siteet ja toivon merkitys nousevat esiin. Kieli onnistuu korostamaan luontoa; metsällä on hengitys, kivissä virtaa voimaa, meressä lepää ajan kerrokset – luonto on paljon enemmän kuin tausta tapahtumille.

Aika ja sen liike ovat pohjavirtana kaikelle, ja aihetta käsitelläänkin varsin ansiokkaasti. Kerronta rakentuu kahdelle aikatasolle, jotka lähestyvät toisiaan lukijaa koukuttaen. Kehämäisyys, asioiden toistuminen, näkyvät taitavasti tarinan sekä kerronnan tasolla. Aika on ratas, jonka naksahtelut voi lähes kuulla.