Kirja-arvio: Jyväskyläläislähtöinen Jouni Teittinen on kirjoittanut vahvan esikoisrunoteoksen Sydäntasku

Jouni Teittinen

Sydäntasku

Poesia 2019. 93 s.

Kirjallisuudentutkijan ja Tuli & Savu -runouslehden entisen päätoimittajan Jouni Teittisen (s. 1982) esikoisrunoteoksen Sydäntasku päämotiivi on kasvava lapsi. Liikkumaton keinu ja hiekaksi muuttuva kakku kertovat siitä, miten elämä lupaa ja samanaikaisesti ottaa pois. Silti toivoa on: ”Aina kun heräät, on jokin kantanut. / On aikaista sanoa muuta.”

Marc Augésta Mirkka Rekolaan ulottuvat osioiden motot ovat paradokseja, ja oivallisia paradokseja muotoilee myös Teittinen. Liukuvarajainen identiteetti, muistot, unohdus, läsnäolo ja poissaolo ovat tämän teoksen ydintä.

Muistot harhauttavat, mutta samalla ne antavat ainakin jonkinlaista lohdutusta: ”Että näkee itsensä kuin osana jonkin toisen muistoa, / sellaisen joka et koskaan, sittenkään ollut sinä. / Mitä se tekee sinusta? / Vapaan?”

Teoksen nimi tulee vertauksesta: ”Niin kuin veden läpi vajoavaan laivaan, / on sydämettömyyteen jäänyt pieniä taskuja.”

Suora, intiimi lukijan puhuttelu takaa intensiivisyyden, vaikka jotkut kielikuvat aukeavatkin työläästi. Kivi on keskeinen symboli. Konkreettisessa merkityksessä se muistuttaa Demostheneestä, abstraktiona se muistuttaa salaisuudesta.

Runominä tulee esille harvoin, mutta silloin tehtävä on määritelty: ”Minun osani sinussa on muistuttaa sinua / yhteisestä vieraasta. / Sinun osasi on lakata muistuttamasta.”

Runojen asemointi on väljää. Tyhjät sivut puolustavat paikkaansa, kun kyseessä on kaiken loppu. Jäljelle jää ”loppuun kesinyt aurinko” ja porot, jotka pakenevat junaa raidetta pitkin. Huonostihan siinä käy.

Mukana on muutaman sivun verran ainesosaluetteloita, jotka on painettu kuin kulahtaneelle tai revitylle paperille. Niiden merkitys ei oikein jäsenny, toisin kuin tyhjien sivujen.

Teittinen hallitsee lyhyen muodon mutta myös proosarunon. Teos päättyy lapsimotiiviin palaamiseen kaksoismerkityksen keinoin: ”Satuin tähän puhalla”.

Sydäntasku on vahva ja kiinteä, merkityksistä runsas ja unenomaisen surumielinen esikoisteos.