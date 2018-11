Kirja-arvio: Kainuun nero oli maaninen narsisti - Panu Rajala palauttaa suuruudenhullun korpikirjailijan Ilmari Kiannon oikeisiin mittasuhteisiinsa

Panu Rajala

Ilmari ”Iki” Kianto (1874–1970) eli melkein satavuotiaaksi ja kirjoitti taukoamatta elämänsä loppuun saakka. Hän oli maaninen kirjoittaja, ja hänen jälkeenjääneisiin papereihinsa voi urheinkin tutkija hukkua kuin rimpisuohon.

Kianto julkaisi 67 teosta ja kirjoitti pöytälaatikkoon miltei toisen mokoman. Suomussalmen entinen kulttuurisihteeri Jalo Heikkinen on kirjoittanut Kiannon julkaisemattomasta tuotannosta liki viisikiloisen lisensiaattityön. Hän aikoi myös laatia sankaristaan seitsemänosaisen elämäkerran, mutta tekemättä jäi.

Lopulta tuli Panu Rajala, joka rajasi savotan järjellisiin mittoihin ja vei sen kunnialla loppuun. Hän ei unohda kiittää Heikkisen tekemää pohjatyötä.

Kianto piti itseään Suomen suurimpana kirjailijana ja pahinta kilpakumppaniaan Nobel-kirjailija Sillanpäätä pelkkänä nousukkaana. Ihan niin tärkeä Kianto ei kuitenkaan taida olla.

Panu Rajalalla on vetävä kynä, vankka rutiini ja oikea asenne: hän palauttaa suuruudenhullun korpikirjailijan oikeisiin mittasuhteisiinsa. Rajala on tunnollisesti kahlannut läpi Kiannon unohtuneetkin teokset sekä paperit kuudessa arkistossa ja toteaa luultavasti aivan oikein, että suurin osa on höttöistä höpinää.

Kiannon kirjallisen jälkimaineen perustaksi jää loppujen lopuksi vain kaksi mestariteosta: Punainen viiva (1909) ja Ryysyrannan Jooseppi (1924). Niistä hänet tunnetaan ja muistetaan, samoin kuin Kainuun maakuntalaulusta.

Aulis Sallisen oopperaksi säveltämänä Punainen viiva kuuluu jopa maailmankulttuuriin. Se ei ole pelkkä kurjalistokuvaus, vaan kohoaa myyttisiin mittoihin yleispätevänä satuna ihmisen osasta. Korven komeroista esiin astuva karhu, joka vetää lopullisen punaisen viivan, on kuin suomalais-ugrilaisten unten alkuhirviö. Kontio edustaa kohtalon voimia, joiden edessä jokainen on lopulta yhtä avuton kuin Korpiloukon vähäväkiset asujaimet.

Kianto loi karusta Kainuusta myyttisen maakunnan ja iski siihen kirjailijankäpälällään oman leimansa, niin traagisen kuin koomisen. Kekkosen valtakunnassa Kiantoa vielä tarvittiin maahengen nostattajaksi, ja hänen jylhiä säkeitään on laulettu uskonvahvistukseksi Maalaisliitto–Keskustapuolueen tilaisuuksissa siitä pitäen.

Toisaalta Suomussalmesta sukeutui Ryysyranta, josta lauloi myös Irwin Goodman. Kiannon surkuhupaisien hahmojen taustalla olivat pitäjän todelliset henkilöt, joista kaikki eivät asiasta ilahtuneet. Ryysyrannan Joosepin esikuvana olleeseen Kyllösen sukuun kuuluu myös taannoinen ministeri ja presidenttiehdokas Merja Kyllönen, joten huimasti on sadassa vuodessa tultu eteenpäin.

Vuonna 1918 Kianto riehui kynäsoturina, joka Keskisuomalaisessa 12.4.1918 yllytti teloittamaan ”tietyn prosentin” myös punakaartilaisten naisista sillä perusteella, että ”naarassusi synnyttää pahoja penikoita, joista on oleva ikuinen vastus”. Armottomat sanat ovat seuranneet Calamniuksen kulttuurisukuun kuuluneen papinpojan jälkimainetta siitä pitäen. Ne herättävät kysymyksen, oliko tämä kynäsoturi ihan terve.

Rajala ei tunnetusti kaihda mitään. Hän on avannut Kiannon salaiset kansiot, libidoon liittyvät varsinkin. Ja mitä enemmän Kiannon edesottamuksista sillä elämänalueella lukee, sitä vaivautuneemmaksi me too -ajan lukija olonsa tuntee. Iki-Kianto sanoi itseään Suomussalmen sulttaaniksi ja eli sen mukaisesti. Naiset näyttävät olleen hänelle pelkkää käyttötavaraa. Puoliksi heitteille jätettyjä lapsia sikisi kuin jäniksenpoikia keväthangelle.

Kianto huutaa diagnoosia. Hänen tapaamisensa livenä ei varmaankaan olisi ollut pelkästään miellyttävää. Hän vaikuttaa maaniselta narsistilta. Luovuuden ikuinen arvoitus on kuitenkin siinä, että sonnasta nousee kukkasia. Kehnon ja keskinkertaisen kuonan keskeltä kohoaa Turjanlinnan isännän muutama mestariteos, jotka pelastavat hänet nerojen sarjaan.