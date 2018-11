Kirja-arvio: Kansankodin poika on tyytymätön

Lena Andersson

Svean poika. Kertomus kansankodista.

Siltala 2018. 265 s.

Ruotsalaiskirjailija Lena Andersson tunnetaan Suomessa etenkin August-palkitusta romaanistaan Omavaltaista menettelyä ja sen itsenäisestä jatko-osasta Vailla henkilökohtaista vastuuta. Niiden päähenkilö, runoilija ja esseisti Ester Nilsson päätyy mahdottomiin rakkaussuhteisiin, minkä varjolla kirjat tarkkailevat viisaan viihdyttävästi ihmis- ja valtasuhteita ruotsalaisen älymystön piirissä.

Svean poika on jotain muuta, vaikka kirjailijan tyylin tunnistaakin. Teoksen tavoite on tarkkailla laajemmin ruotsalaista yhteiskuntaa, Svea-mammaa. Päähenkilö Ragnar Johansson on syntynyt kansankodin syntymävuonna 1932, jolloin alkoi sosialidemokraattien vuosikymmenten pituinen hallitustaival. Ragnarista kasvaa ihminen, joka uskoo niihin ihanteisiin, joita yhteiskunta hänelle tarjoaa.

Ragnarilla on tietenkin Svea-niminen äiti, jonka tyttönimi on Svensson. Koska vanhemmat eivät ole saaneet käydä kouluja, pojalle terotetaan koulutuksen merkitystä. Liian ylös Ragnar ei tähtää. Lahjakas nuori kouluttautuu huonekalupuusepäksi mutta päätyy veistonopettajaksi. Jokaisessa tienhaarassa hän valitsee näkymättömyyden ja muuttuu entistä tyytymättömämmäksi.

Teos alkaa vuoteen 1999 sijoittuvalla luvulla, jossa Ragnarin tutkijatytär Elsa saa houkuteltua isänsä tapaamiseen kansankotia tutkivan kollegansa kanssa.

Ironisessa kahvilakohtauksessa jo selviää Ragnarin perusluonne: hän on länsinaapurin mielensäpahoittaja, joka ei halua yliopiston eli yhteiskunnan maksavan kahvejaan. Ja niinhän siinä käy, että hän ei liian tavallisena kelpaa tutkimuksen esimerkkihenkilöksi.

Anderssonille hän kelpaa aiheeksi. Kirjailijan oma isä oli veistonopettaja, mahdollisesti hahmon esikuva. Ja onhan Ragnar sisäisissä taisteluissaan paikoitellen herkullinen; tavallisuuden ja näkymättömyyden tavoittelu ei tarjoa pelkkää suojaa ulkomaailmalta vaan aiheuttaa myös suuria pettymyksiä.

Ragnarilla on yksi intohimon kohde, urheilu. Mehukkaimmin Andersson kuvaakin, miten mies valmentaa tytärtään Elsaa kilpahiihtäjäksi. Leiri- ja kilpailumatkat ovat silkkaa ankeutta, mitä sitäkin Ragnar perustelee yleisellä hyvällä.

Suomalainen lukija löytää Svean pojasta jotain samaa kuin vaikkapa Miika Nousiaisen Maaninkavaaran isä–tytär-valmennussuhteesta tai Tuomas Kyrön Mielensäpahoittaja-hahmosta.

Paikoitellen Ragnarin ja Ruotsin turvallisen tasainen meno kuitenkin puuduttaa, vaikka kirjailija näyttää taitavasti kipukohdat. Ja pakkohan Ragnarinkin on lopulta repäistä.