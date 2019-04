Kirja-arvio: Karheaa huumoria nuoren naisen ja isoisän suhteessa – Soili Pohjalaisen kielenkäyttö on sähäkkää ja sumeilematonta

Soili Pohjalainen

Valuvika

Atena 2019. 176 s.

Vantaalaisen Soili Pohjalaisen esikoisromaani, Kalevi Jäntin palkinnon saanut Käyttövehkeitä (2016) toi kirjailijoittemme joukkoon taas yhden mustan huumorin taitajan.

Pohjalaisen uusin romaani, tragikoominen Valuvika sijoittuu valtaosin Pohjois-Karjalaan. Kirjailija on kertonut, että hän on saanut virikkeitä pohjoiskarjalaisen miehen, Artun, henkilökuvaan tuupovaaralaiselta isoenoltaan ja molemmilta isoisiltään.

Valuvian minäkertoja on espoolainen Maria, joka ei oikein tiedä, mitä hän elämältään ja avioliitoltaan haluaa. Hän riitelee puolisonsa kanssa adoptiosta: pitäisikö yrittää sitä, kun muuten ei tunnu tärppäävän? Ristiriitainen suhde äitiin aiheuttaa sen, ettei vauva tunnu juurikaan tavoittelemisen arvoiselta päämäärältä.

Riitelyn jälkeen Maria kaasuttelee kohti itärajaa ja muistelee lapsuudessaan viettämiään aikoja hämäläistaustaisen, sittemmin jo edesmenneen Anna-mummon ja yhä elossa sinnittelevän Arttu-ukin kanssa.

Rähjääntynyt mökki kätkee sisäänsä yhtä rähjääntyneen Artun, joka on henkeen ja vereen pohjoiskarjalainen. Hänen puheenparrestaan slangia puhuva Maria toteaa: ”Menen heti tähän asentoon, missä ei puhuta suomea vaan Arttua” ja ”Artun kysymyksiin oli mahdotonta edes yrittää vastata. Ei ehtinyt.”

Äksyjä ja suorasukaisia ovat niin lapsenlapsi kuin ukkikin. ”Sun kanssa keskustelu on vähän niin kuin rautakaupassa asioisi”, sihahtaa Maria ukilleen tämän taas kerran pannessa hanttiin jollekin uudistusidealle. Arttu on kuvattu itsepäiseksi, sovinistiseksikin jurnuttajaksi, mutta hänen henkilöhahmossaan on myös vastustamatonta lämpöä ja rakastettavuutta.

Artun menneisyydessä on monia salaisuuksia, joista jotkut paljastuvat Marialle vaivihkaa, jotkut eivät ollenkaan: ”’No, jos joskus jollekin haastat, että Helsinki-Vantaan lentokenttä on isoisäs rakentama, ni et paljoa valehtele’, Arttu muotoilee.”

Arttu on kotiseutu-uskollinen. Eipä hän pääkaupunkiseutuvisiittinsä lisäksi olekaan vieraillut paljon muuta kuin Lieksan uimahallissa. Elämänkokemusta on karttunut muutenkin: ”Kuolema on kuule ainoo asia mikä miulla on kokematta.”

Artun paras ystävä ja ryyppykaveri Martti on jo kuollut, mutta hänestä riittää tarinaa: ”Se ajo aikannaan Joensuussa linja-autoakin vähän aikaa. Se ei vaan heti muistanu olevansa linjurin ratissa. Se ihmetteli, kun ihmiset huito tienvarressa. Ei se heti hoksannu, että sen olis pitäny ottaa ne kyytiin.”

Marian suhde Pohjois-Karjalaan on kaksijakoinen. Toisaalta hänellä on monia kantavia muistoja lapsuuskesistä, toisaalta hän miettii tehtyään positiiviseksi osoittautuneen raskaustestin Joensuun Hesburgerin vessassa: ”Jotenki tuntuu, että olis ollut paljon helpompaa, jos olis tehny raskaustestin kotona. Täällä kaikki asiat menee jotenki oudoks. Täällä on ihan ihme fengshui.”

Pohjalaisen kielenkäyttö on sähäkkää ja sumeilematonta Anna-Leena Härkösen tyyliin, mutta äkkiväärän Artun sukulaissielun voi löytää myös Simo Hämäläisen Kätkäläis-hahmosta.

Pohjalaisen Valuvika on mainion särmikäs ja hellänkarhea. Syntyjäni pohjoiskarjalaisena ja suurimman osan elämääni siellä asuneena nautin teoksesta välillä vatsa vääränä naurusta, välillä haikeuden tirahtaessa silmäkulmista.