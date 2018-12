Kirja-arvio: Kasarmin tuva ssa jätkät puhuvat seksistä - humaani sanoma sopii kokeneemmillekin lukijoille

Ilkka Tarvainen

Suurinta elämässä. Dialogia ja mielenliikkeitä siitä ja sen merkityksestä.

Atrain&Nord 2018. 239 s.

On yleisesti tunnettu totuus, että osa nuorista miehistä suoltaa levottomia juttuja naisista. On vielä yleisemmin tunnettu totuus, että armeijassa nuo jutut kärjistyvät. Ja on erittäin yleisesti tunnettu totuus, että kyseisten juttujen olisi parempi vaieta siihen, kun armeijan harmaat – tai nykyisin kai armeijan oliivinvihreät – vaihtuvat siviilivaatteisiin.

Jyväskylässä syntynyt, Ulvilassa Friitalan nahkamuseon amanuenssina työskentelevän Ilkka Tarvaisen (s. 1964) esikoisromaani Suurinta elämässä sotii koomisesti täydellä arsenaalilla puolesta ja vastaan edellä mainittuja sosiaalisia totuuksia – ja hyvä niin.

Vuoden 2000 kesäkuuhun sijoittuva tarina kuvaa yhtä iltapäivää tuvassa. Kertoja Kaapo Saastamoinen ja kolme muuta päähenkilöä Takki, Lahtinen ja Rotko puhuvat lähes pelkästään seksistä. Hämmentävänä, kihelmöivänä, salaperäisenä elämän kiteytymänä nuorille esiintyvä aihe totta kai banalisoituu kypsymättömien jutuissa rehvastelevaksi ”välihan paukkeeksi”.

Ilkka Tarvainen toimii myös avustavana näyttelijänä Teatteri Sokkelossa, joka on pirkanmaalainen näkövammaisteatterityön edelläkävijä. Teatterikokemus ilmenee romaanissa selvästi. Suurinta elämässä on proosamuotoinen kamarinäytelmä, jossa draamalliset tihentymät ja suvannot kuljettavat tarinaa jouhevasti.

Kertojahahmon seksuaalinen kokemattomuus on hyörii romaanin jujuna. Saastamoinen puhuu nokittelevassa ristitulessa itsensä poikuuspussiin, mikä antaa romaanille mahdollisuuden käsitellä häpeää, ryhmäpainetta ja valtapeliä.

Tarvaisen energinen, ytimeltään lempeä esikoisromaani kuvaa nuoruuden epävarmuutta erinomaisesti. Suurinta elämässä on omistettu ”kokemattomille miehille ja heistä tietämättömille naisille”. Romaanin iloisesti humaani sanoma sopii kokeneemmillekin ja tietävimmillekin – sukupuolesta välittämättä.