Kirja-arvio: Koneen kahden kasvot – Teknologian nopea kehittyminen on saanut pohtimaan siihen liittyviä valtavia riskejä

Pekka Vahvanen

Kone kaikkivaltias – Kuinka digitalisaatio tuhoaa kaiken meille arvokkaan

Atena 2018. 277 s.

Max Tegmark

Elämä 3.0 – ihmisenä oleminen tekoälyn aikakaudella

Terra Cognita 2018. 395 s.

Kun yhteiskunta mallailee digiloikkaa, toimittaja Pekka Vahvanen lataa vastapalloon. Hän maalaa kirjassaan Kone kaikkivaltias teknologista uhkakuvaa synkällä ja lavealla pensselillä.

Vahvanen käy läpi lukuisia eri osa-alueita, joissa teknologian ja digitalisaation kehitys ei ole yksiselitteisesti lisännyt ihmisten onnellisuutta. Esimerkkien runsaudessa on todistusvoimaa.

Sosiaalinen media ja älypuhelinten lisääntynyt käyttö on tutkitusti vaikuttanut ihmisten keskittymiskykyyn ja synnyttänyt uudenlaisia riippuvaisuuden muotoja. Varsinkin nuoret ovat jo alkaneet vieraantua kohtaamisen kulttuurista, ja monet vierastavat jo esimerkiksi puhelimella soittamista, Vahvanen huomauttaa.

Samalla ihmiset ovat luopuneet vapaudestaan ja yksityisyydestään luovuttamalla itsestään ennennäkemättömän määrän tietoa käyttämällä erilaisia sosiaalisen median sovelluksia ja Googlen palveluja. Tästä on myös seurannut vallan ja vaurauden kasautuminen yhä pienemmälle joukolle, Googlen, Amazonin ja Facebookin kaltaisille teknologiajäteille.

Yksi horisontissa siintävä uhkanäkymä on teknologinen massatyöttömyys. Oxfordin yliopiston tutkimuksen mukaan Amerikassa 47 prosenttia työpaikoista on vaarassa kadota 2030-luvun alkuvuosiin mennessä automatisaation seurauksena. Suomessa Elinkeinoelämän tutkimusliiton vastaavan aikavälin arvio on noin kolmannes kaikista työpaikoista.

Synkimpänä piruna Vahvasen dystooppisessa maisemassa hahmottuu ihmistä älykkäämpi tekoäly, jonka kehittäminen voi päättää koko ihmiskunnan tarinan. Tämä pitäisi Vahvasen mielestä estää hinnalla millä hyvänsä.

Vahvanen ei peittele omaa ideologisuuttaan: koneet ja digitalisaatio tekevät ihmisistä onnettomampia, ja niiden kehitys olisi joka laidalla pysäytettävä. Koko kirja on suunnattu sellaista ajattelumaailmaa vastaan, jossa tekoäly ja teknologia nähdään kritiikittömästi hyvinä asioina.

Viholliskuvaansa lihallistamaan hän nostaa ajatusesimerkkejä Googlen perustajan Larry Pagen kaltaisilta teknouskovaisilta, joiden maailmankuvassa teknologian kehitys tulee tarjoamaan elämään lopulta jumalallisen vapahduksen kaltaisen murtuman.

Tekoälyn kehityksestä on kiinnostunut myös ruotsalais-amerikkalainen kosmologi ja fyysikko Max Tegmark. Hän käy kirjassaan Elämä 3.0 perusteellisesti läpi sitä, minkälaisia uhkia ja mahdollisuuksia ihmisen tasoisen tekoälyn ja sitä älykkäämmän supertekoälyn kehittämiseen liittyy.

Toisin kuin Vahvanen, fyysikkona Tegmark näkee ihmisen vain yhtenä elämän muotona, ei niinkään elämän absoluuttisena mittatikkuna. Tästä huolimatta hän painottaa, että kysymys tekoälystä ei ole vain teknologinen, vaan siinä on myös kyse arvoista ja siitä, mitä ihmiskuntana haluamme saavuttaa.

Tegmark hahmottelee erilaisia skenaarioita, joissa ihmiset ja koneet toimivat onnistuneesti yhdessä. Tällaisissa visioissa teknologiset uudistukset voivat parantaa ihmisen elämän laatua huomattavasti, niin kuin jo nyt tekevät esimerkiksi silmälasien kaltaiset ihmiskehon teknologiset laajennukset. Tässä olisi vain mahdollisuus mennä huomattavasti pidemmälle ja haastaa DNA:n ihmiskeholle asettamia biologisia rajoituksia.

Toisaalta mikään ei takaa, että ihmistä älykkäämpi tekoäly toimisi meidän tavoitteidemme mukaisesti. Tekoälyn ei edes tarvitse olla pahantahtoinen pyyhkäistäkseen koko ihmiskunnan pois maailmankartalta. Niin kuin mekään emme luultavasti vihaa muurahaisia, vaikka rakennamme kerrostaloalueen niiden asuinsijan päälle.