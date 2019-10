Kirja-arvio: Kun haluaa olla huomaamaton – Nuortenkirja puhuu aidolla tavalla ylipainosta

Johanna Hulkko

Suojaava kerros ilmaa

Karisto. 2019. 128 s.

”Kun on läski, julkinen syöminen on yhtä tuskaa.”

Näin ajattelee 14-vuotias Kepa, jolta ylipaino on vienyt terveen itsetunnon ja tuonut tilalle kavereiden ivan ja pilkan.

Johanna Hulkon nuortenkirja Suojaava kerros ilmaa on karu ja kaunistelematon tarina siitä, mitä on olla lihava nuori, kun kaikkien katseet kääntyvät läskeihin, mutta ei ajatella että läskien sisällä on ihminen tunteineen.

Kerttu eli Kepa on älykäs tyttö, hieman nörtti. Hän on hyvin tietoinen koostaan ja siitä, että hänen jälkeensä tuijotetaan ja supistaan. Sen tähden hän mieluimmin kulkee aina jonojen viimeisenä omissa oloissaan.

Kaikki laihdutusvinkit ja naistenlehtien neuvot ahdistavat Kepaa. Hänen liikalihavuudellaan on jotakin tekemistä perintötekijöiden kanssa. Kepan äiti kertoo, kuinka hänet 11-vuotiaana ilmoitettiin Painonvartijoihin laihoin tuloksin.

Postcrossaus, geokätköily ja postimerkkeily ovat Kepan ja hänen äitinsä yhteisiä harrastuksia. Postcrossaajat järjestävät matkan Ahvenanmaalle, ja sinne myös äiti ja tytär suuntaavat.

Osallistujat ovat etupäässä keski-ikäisiä tanttoja. Kepan lisäksi yksi nuori on eksynyt joukkoon. Kepa alkaa kutsua häntä nimellä Huu. Pitkä ja laiha Huu on erikoinen tapaus, ja pian Kepa tajuaa, että Huu on nuori transmies, jolla on omat ongelmansa.

Kepan ja Huun välille syntyy mutkaton ystävyys. Huu ei välitä hänen läskeistään ja kerrankin Kepa tuntee olevansa onnellinen.

Hulkon kirjassa on aitoutta, se menee iholle ja ihon alle. Osuvasti esiin tulee myös se, miten paljon muiden mielipiteet rajoittavat ylipainoisen elämää, jos itsetunto on nollassa. Päähenkilö häpeää itseään ja kokoaan niin paljon, että matkustaa toiseen kaupunkiin Pilates-tunneille.

Suojaava kerros ilmaa antaa kuitenkin toivoa. On ihmisiä, joiden arvot ovat muualla kuin ulkonäössä.