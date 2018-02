Kirja-arvio: Kun ihminen on ihmiselle susi

Laura Manninen

Kaikki anteeksi

WSOY 2018. 321 s.

Helsinkiläis-tamperelainen Laura Manninen (s. 1976) on kirjoittanut omakohtaisen esikoisromaanin, joka kertoo vallankäytöstä parisuhteessa. Kirjan päähenkilö Laura rakastuu tulenpalavasti Mikkoon, joka hurmaa koko hänen lähipiirinsä olemuksellaan ja käytöksellään. Totuus on kuitenkin toinen.

Kun Mikko on kietonut Lauran vähä vähältä perusteellisesti verkkoonsa, kelkka kääntyy. Alkuun niin ihastuttava seurustelukumppani alkaa kytätä Lauraa, osoittautuu sairaalloisen mustasukkaiseksi ja äärimmäisen ailahtelevaksi.

Laura on kuitenkin ehtinyt jo muuttaa yksiin Mikon ja tämän lasten kanssa ennen kuin löytää itsensä tunteiden vuoristoradasta, jossa tunnelma vaihtelee miehen syvästä alakulosta ja syyllisyydentunnosta ahdistukseen, uhkailuun ja vaarallisiin tilanteisiin.

Epäterve kuvio tihenee kerronnan edetessä, ja päähenkilö tajuaa saman kuin lukijakin: joko tästä on päästävä pois tai sitten käy köpelösti.

Laura elää parisuhteessaan kahta elämää: sitä, josta hän puhuu muille, ja toista, josta hän ei puhu.

Epäilemättä hän suojelee Mikkoa, jonka toivoo ”parantuvan”, onhan hyviä hetkiä ollut niitäkin paljon. Hän myös häpeää, sillä tuntuu kauhistuttavalta, että on alistunut parisuhteeseen, jossa on koko ajan raskaita pohjavirtoja, epävarma ja pelokas olo.

Kun ”kevätprinssi muuttuu hirviöksi”, Laura yrittää ymmärtää ja diagnosoida. Epävakaa persoonallisuushäiriö tuntuu kuvaavan parhaiten Mikkoa, sille kun on tyypillistä impulsiivisuus, hylätyksi tulemisen pelko sekä intensiiviset ihmissuhteet, jotka vaihtelevat voimakkaasta ihannoinnista täydelliseen vähättelyyn. Tällainen henkilö ei kykene säätelemään tunteitaan ja haluaa hallita. Hallitsemattomat raivonpuuskat kuuluvat myös taudinkuvaan.

Lauran äiti arvelee Mikkoa narsistiksi, mutta Lauraa torppaa ajatuksen, koska Mikon itsetunto ei suinkaan ole ylikorostunut vaan liian huono. ”Niinhän se narsisteilla pohjimmiltaan onkin”, äiti hymähtää. Narsismi-sana kuitenkin ärsyttää Lauraa, koska se on muoti-ilmiö samaan tapaan kuin erityisherkkyys tai hot jooga.

Romaani muuttuu paikoin tunnelmaltaan tietokirjamaiseksi, mutta se hyväksyttäköön. Ja vaikka runsaat kielikuvat paikoin tuntuvat hivenen päälle liimatuilta, voi senkin antaa anteeksi.

Laura Manninen on kirjoittanut tärkeän kirjan, kuvan ajastamme ja siitä, kuinka kaikkea psykologisoidaan ja kaikelle pitää antaa nimi. Eikö riittäisi, että ihminen kuuntelee itseään eikä lähde tutustumaan syvemmin henkilöön, jonka kanssa ei ole hyvä ja luonteva olla?

Pohjavirtoja ja intuitioita on viisasta kuunnella herkästi alusta alkaen, siksi paljon tämän pallon päällä liikkuu rikkinäisiä ihmisiä, jotka pukevat naamioita ylleen toisiin tutustuessaan. Ja jos he pääsevät tarpeeksi lähelle, he käyttävät kaikkea tietoaan häikäilemättä hyväkseen: syyttävät, syyllistävät, eivät suostu näkemään omia virheitään.

Tällaisesta parisuhteesta toipuminen vaatii aikansa ja edellyttää uudenlaisten ajattelumallien omaksumista.

Narsisti jatkaa matkaansa ja etsii seuraavan kohteen kiksiensä saamiseksi, mutta hänen sisällään on pohjaton tyhjyys – se on kuin musta aukko, joka imee puoleensa kaiken, eikä mikään riitä hänelle. Sellaista tyhjyyttä ei yksikään toinen ihminen kykene täyttämään.