Kirja-arvio: Lahjakkaan toimittajan ura jäi traagisesti kesken – vanhemmat kirjoittivat sukellusveneessä murhatun Kim Wallin tarinan

Ingrid & Joachim Wall

Kun sanat loppuvat – Kim Wallin tarina

Suom. Ida Takala. WSOY 2019. 250 s.

Ruotsalaistoimittaja Kim Wall kuoli henkirikoksen uhrina juttukeikalla Juutinrauman salmessa 2017. Tanskalainen keksijä Peter Madsen surmasi Wallin omatekoisessa sukellusveneessään, pilkkoi ja upotti ruumiinosat painojen kanssa mereen.

Henkirikoksen selvittämistä seurattiin Ruotsin ja Tanskankin ulkopuolella, osin puistattavuuden takia, mutta myös siksi, että Wall teki kansainvälistä uraa. Hänet tuntevia kollegoita oli tiedotusvälineissä ja alan oppilaitoksissa eri puolilla maailmaa.

Wallin toimittajavanhemmat ovat tehneet tyttärestään muistokirjan. Kun sanat loppuvat on surutyötä, jossa on mukana eteenpäinkin katsomista. Wallit perustivat tyttärensä muistosäätiön, joka keräsi nopeasti yli 200 000 dollarin alkupääoman ja josta jaetaan vuosittain stipendejä naistoimittajille.

30-vuotiaana kuollut Kim Wall oli uuden ajan lapsia, jotka lennähtävät juttukeikalle Ugandaan tai Marshallinsaarille siinä missä Karjalaisen toimittaja Enoon. Freelancerina hän myi juttujaan jo Guardianin kaltaisille lehdille.

Kansainvälistä elämää eläneessä perheessä kasvoi luonnostaan kosmopoliitiksi. Wall hankki koulutuksen Pariisissa, Lontoossa ja New Yorkissa, josta tuli asuinkaupunki. Tanskalaisine poikaystävineen hän oli vaihtamassa asemapaikkaansa Kiinaan.

Henkirikokset säteilevät laajemmalle kuin puukon kanssa heiluva arvaakaan. Wallin vanhemmat eivät koskaan herää erään aamuisen puhelinsoiton painajaisesta. Lohtua tuo pidetyn toimittajalapsen muiston ympärille syntyvä yhteisöllisyys, ”suuri, sekalainen perhe”.

Kun sanat loppuvat kuljettaa Kim Wallin tarinaa kahdessa aikatasossa. Sentimentaalisuus ja oman lapsen kuvaaminen täydellisenä ihmisolentona on vanhemmilta ymmärrettävää. Tekstissä on pohjoismaisen noir-dekkarin vetävyyttä, mutta valitettavasti tarina on totta.