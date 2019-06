Kirja-arvio: Lapin kultamaiden lumoa ja tuhoa

Timo Sandberg

Kullanhuuhtoja

Karisto 2019. 315 s.

Lahtelaisen Timo Sandbergin poliisiromaanisarja komisario Erkki Heittolan tutkimuksista on edennyt yhdenteentoista kirjaan. Kullanhuuhtojassa Heittola lähtee kotikulmilta Lahdesta pohjoiseen Suomeen.

Heittolan lahtelainen ystävä, entinen kansanedustaja Pertti Jalovuori, on surmattu kultavaltauksellaan Lapissa. Rovaniemen poliisi ei ole onnistunut selvittämään tapausta. Heittola ideoi kolmen Jalovuoren kirjaimellisesti vanhan ystävän kanssa reissua, jolla voi ehkä auttaa rikostutkinnassa, nauttia loppukesän luonnosta ja kenties löytää jopa himpun jalometallia.

Kaveriporukassa on Manelius, entinen työnantajapuolen aktiivi ja valtakunnansovittelija, Lähteenmäki, entinen Metalliliiton järjestöaktiivi ja Naavakari, entinen vasemmistoaktiivi, nykyinen dementikko. Lapin-retken ensimmäinen haaste onkin saada Kärpäsen palvelutalon johtaja laskemaan asukas äijäretkelle. Reissun päällä ystävykset kipunoivat yhä lujasti omien poliittisten näkemystensä puolesta. Muistoissa liehuvat sekä vasemmiston nuorisotapahtumien liput että myös niiden vastustus.

Edesmenneen Pertin elämä kietoutui 1950-luvun alun murhamysteeriin kultamailla. Pertin äiti Sofia oli kämppäemäntä ja saksalaisen upseerin salarakas. Sofia lähetti lapsensa etelään odottamaan äidin asioiden järjestymistä, toiveenaan matkustaa pojan luo, mutta joku iski väliin. Jalovuoren tiedetään selvitelleen äitinsä murhamysteeriä juuri ennen omaa kuolemaansa.

Tuntureilla Heittola kumppaneineen joutuu tekemisiin heihin vaihtelevan innostuneesti suhtautuvien paikallisten poliisien, syrjäisten seutujen originellien asukkaiden ja kahden afganistanilaisen pakolaispojan kanssa. Näissä kohtaamisissa terävöityy monenlaisia ihmisten yksilöllisiä ja yhteisöllisiä kipukohtia. Muun ohella selvitellään myös salametsästystä ja Lapin luonnon kestokykyä. Ja taustalla kumisee Heide Nuorgamin noitarumpu.

Sandberg tarinoi letkeästi mutta tarkasti, kuin huuhtoisi tarinakimaraa esiin vaihe vaiheelta. Yleisvaikutelma on rento siihen nähden, että juonessa törmätään toistuvasti hengenvaaraan.

Heittola ei ole kuumakalle. Hän on usein liian luottavainen ja siten uhkarohkea. Tässä piirteessä on samaa inhimillistä haavoittuvuutta kuin Heittolan epävarmuudessa rakkauden rintamalla. Hänen vaihtelevan vakiintunut suhteensa Tarun kanssa jää kohtuullisen hyvälle tolalle Lahteen, kun Lapin poliisissa yhteistyökumppaniksi osuu miehen aiempi ihastus Nora Siren. Kullanhuuhtoja on siten jännäriä myös parisuhteiden mysteereissä.