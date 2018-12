Kirja-arvio: Lapsille suunnattu kuvakirja Minna Canthista avaa monisyisesti salonkirouvan ja yhteiskunnallisen vaikuttajan elämän

Leena Virtanen & Sanna Pelliccioni

Minna! Minna Canthin uskomaton elämä ja vaikuttavat teot

Teos 2018. 48 s.

Vihdoinkin lastenkirja Minna Canthista! Merkittävistä tytöistä ja naisista on ilmestynyt useita kokoomateoksia viime aikoina, mutta nyt vuorossa on yhteen naiseen keskittyvä kuvakirja.

Leena Virtasen kirjoittama ja Sanna Pelliccionin kuvittama teos vauhdittaa ensi vuonna vietettävää kirjailijan ja yhteiskunnallisen vaikuttajan 175-vuotisjuhlaa. Samalla kyseessä on kustantajan Suomen supernaisia -sarjan ensimmäinen osa.

Kirja sijoittuu vuoteen 1888 ja sisällyttää yhteen päivään Minna Canthin (1844–1897) siihenastisen elämän. Myös kuuluisimpia teoksia Työmiehen vaimosta Köyhään kansaan käydään lyhyesti läpi.

Kirjan sisältö ei ole liian raskas lapsellekaan, vaikka päähenkilön yhteiskuntakriittisyys tuodaan kaunistelematta esiin. Virtasen teksti sopii hyvin ääneen luettavaksi.

Canthin työ tasa-arvon puolestapuhujana korostuu kirjassa. Tasa-arvon käsite määritellään heti alkusivuilla, ja aihe toistuu eri yhteyksissä. Kerrontaa rikastuttavat sitaatit: ”Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys vaan ihmiskunnan kysymys.”

Pelliccionin luoma ulkoasu on keveä, ja aukeamille on aseteltu pieniä lukijoita ajatellen sopivasti tekstiä. Vanhanajan tunnelman voi aistia niin kuvituksessa kuin kerronnassakin. Kuvitus on niukkaa ja haalein sävyin väritettyä. Sen tarkastelu vaatii hyvän valaistuksen. Myös sitaattien fontti vaatii lukijalta tarkkuutta.

Kollaasimaisesti koottu esineistö kertoo Canthin elinajasta. Kuvista voi löytää pieniä jekkuja. Esimerkiksi kuva puodista hyllyineen ja kaappeineen pääsee yllättämään.

Teoksen taustalla tuntuu Minna Maijalan oivallisen Canth-elämäkerran vaikutus. Aukeama, jossa on näkymä Kuopion tuomiokirkon kellotornista alas Kanttilan kortteliin ja Kallavedelle asti, viittaa kokonaisuudessaan Maijalan elämäkertaan. Sen lukenut muistaa Canthin omintakeisen kuntoilun kellotornin portaissa sekä piispa Johanssonin tuohtumuksen kapinallisen naisen edesottamuksista.

Aikalaisista ääneen pääsee Juhani Aho, joka kuvaa salonkirouvan kiintymystä vieraisiinsa. Aleksander Järnefeltiä ei mainita nimeltä, mutta ainakin Maijalan elämäkerran lukenut tunnistaa tämän kirpeän kuvauksen ”tuosta Minnasta” sekä sotilasasuisen miekkosen kuvauksen vieressä.

Elisabeth Järnefeltiä jäin kirjassa kaipaamaan. Olihan naisten ystävyys merkittävä niin yksityisellä kuin yleiselläkin tasolla. Päähenkilön suhteesta lapsiinsa ja näiden ystäviin on hauska lukea.

Kirja päättyy vinkkeihin, miten viettää maaliskuista Minna Canthin ja tasa-arvon päivää, sekä Canthin kahvikakun reseptiin. Kaiken kaikkiaan kirjasta saa monisyisen kuvan yhdestä maamme merkkinaisesta.