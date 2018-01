Kirja-arvio: Laulunkirjoittajien puheenvuoro

Miten lauluni syntyvät?

SKS 2017. 243 s.

Miten kirjani ovat syntyneet on kirjabrändi, jonka alla kotimaiset kirjailijat ovat avanneet tuotantoaan. Tänä syksynä se sai rinnalleen kirjan, jossa samaa tekevät suomalaisen kevyen musiikin tekijät.

Äänessä on viime vuosituhannen puolella aloittaneita rokkareita, partaäijien A. W. Yrjänän ja Jarkko Martikaisen seassa Maija Vilkkumaa, sekä tämän vuosituhannen pidettyjä artisteja Iisasta Asaan. Henkilövalinnoissa hypätään siis Hectorin ja Dave Lindholmin ensimmäisen sukupolven yli, mutta sekin on pohjatekstinä, hengessä mukana – Jouni Hynynenkin siteeraa Juice Leskisen tunnettua väitettä neljästä aiheesta, joihin kaikki laulut voidaan palauttaa.

Biisi on rockille perustavanlaatuisesti tärkeä elementti. Siksi on hyvä, että aiheesta tehdään Suomessa kirja.

Jokaisessa hyvässä musiikkielämäkerrassa puhutaan lauluista, väittäisin – vaikkei olisi kyse edes laulunkirjoittajasta. Edith Piaf ei olisi ollut rakastettu ilman sydänverellä valitsemaansa ohjelmistoa. Tämä käy hyvin ilmi vaikka hänestä kertovasta, pari vuotta sitten suomennetusta Hymni rakkaudelle -teoksesta.

Miten lauluni syntyvät? on hyvä katsaus aiheeseensa. Kirjoituksista vaikuttavimpia on Maija Vilkkumaan osuus. Hän kuvaa, kuinka musiikista kiinnostunut lapsi ajautuu Muusa ja Ruusa -lastenlevyn diggailusta yhä syvemmälle kevyen musiikin pauloihin. Isä kertoo, mitä tarkoittaa Syksyn sävelen ”nyt on elokuu ja minä olen viljaa”, nuoruudenbändi Tarharyhmä auttaa alkuun, ja sitten ollaankin New Yorkissa soolotuotantoa kirjoittamassa. Ei-hitistään Vilkkumaa avaa muun muassa Britney Spearsin, Tuomari Nurmion Levottoman lapsen ja Alice Cooperin Welcome To My Nightmare -levyn vaikutteita.

Aina suomalainen lauluntekijä ei pääse ulkomaille inspiroitumaan. Kirja muistuttaa pienen markkina-alueen lauluntekijän realiteeteista, Iisa Pajulan sanoin vaikka näin:

– Lapsiperhearkea elävänä joudun usein kasvokkain hetkien kanssa, jolloin sisällä kuohuva lauluntekijä joutuu odottamaan kiltisti vuoroaan, vaikka päällä olisi millainen tunteen tai kirjoittamisen palo tahansa.