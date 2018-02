Kirja-arvio: Luonto kuvasto laajenee aikaan ja muistoihin Olli Sinivaaran tiiviissä runoteoksessa

Olli Sinivaara

Purkautuva satama

Teos 2018. 43 s.

Olli Sinivaaran uusi runoteos Purkautuva satama perustuu luontokuvastolle, joka laajenee käsittelemään aikaa, muistoja ja kuolemaa.

Tiivis mutta ilmava teos jakautuu neljään osioon, joista ensimmäisessä on paljon parisäkeitä. Kolmannessa osiossa Sinivaara noudattaa pitkää linjaa. Se alkaa runolla, joka on omistettu Octavio Pazille, Jukka Koskelaiselle ja Jyrki Kiiskiselle.

Aurinko, meri ja metsä muodostavat pohjan, jota vasten peilataan ihmistä. Mukana on myös runominän itsereflektiota: / ”Runo / käyttää ruumistani kirjoituskoneena, hakkaa sanoja / paperista rytätylle iholle jota vuosisadat vuotavat.”

Tuloksena on ”tämä olematon / liike ja laulu”. Aistit ovat virittyneet, ja hallitseva on näköaisti. Värin käyttö on yllättävää: ”vaaleansininen korkeanturkoosi hiekanpunerrus”.

Kevään tulo on kuvattu levollisesti: ”Marraskuussa taivaanreunalta putoaa / vähän kevättä, kun poikasina / olimme metsässä, metsä meissä, / ja kaikki hohti, tuoksui / kivien ja hiekan / aina vahvempaa kevättä.”

Teoksessa on kaksi viitettä Väinö Linnan Tuntemattomaan sotilaaseen. Tässä niistä toinen: ”Kesämökin pihalla pääsiäisenä, / kun jo lauantaina avatusta suklaamunasta paljastuu / Jeesuksen Kristuksen perkele, Riitaoja ja Lehto / poikani heleässä naurussa / että kärsimyshistoria on unohdettu / kaikkien keväiden kirkkailla oksilla.”

Purkautuva satama on sivumäärältään niukka mutta sitäkin mittavampi. Se toimii mainiosti ääneen luettuna.