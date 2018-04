Kirja-arvio: Marko Kilven rikosromaani tarinoi kliinisesti, kuinka tapetaan, haudataan ja mennään kotiin

Marko Kilpi

Undertaker – Kuolemanenkeli

CrimeTime 2018. 393 s.

Kuopiolaisen poliisin ja kirjailijan Marko Kilven Undertaker-rikosromaanisarja etenee toiseen osaan. Ensimmäinen osa esitteli hautausurakoitsija Kiven, joka pelaa kalmankylmää moniroolipeliä kuoleman kanssa. Kivi on edelleen keskushenkilö. Hänen rinnallaan rimpuilee moraalisena vastaparina Tuomas Lintu, hauturiharjoittelija, joka joutui onnettomien yhteensattumien myötä Kiven otteeseen.

Kuolemanenkeliä ei voi sanoa sarjan itsenäiseksi jatko-osaksi, niin suoraan se jatkuu aloitusosasta. Aloitusosan juoni jatkuu jäntevästi, samalla nopeatempoisuudella ja lyhytlauseisuudella. Ulkopuolinen kertoja suhtautuu kaikkiin henkilöihin yhtäläisellä objektiivisuudella ja tuntee kaikkien mielenliikkeet.

Preesensissä mennään, ja koska tapahtumat ovat usein apeita, puistattavia tai pirullisen jännittäviä, kertojan ei tarvitse kuin raportoida. Tällaisen tarinasisällön äärellä kliinisyys on tehokkaampaa kuin adjektiiveilla maalailu.

Lukijaa viedään vuoroin poliisiautossa ja vuoroin ruumisautossa. Kirja alkaa poliisiautohurjastelun ollessa jo täydessä vauhdissa. Mukaan hypätään in medias res, kesken kiitämisen.

Poliisilaitoksella on täysi kaaos. Tilanne ei ole virkavallan hallinnassa, ja tästä aukeaa tarinan teema, kysymykset vallasta, kyvystä ja oikeudesta hallita elämää, omaa ja toisten.

Tuomas on Kiven oppipoika. Lukija tietää Tuomasta enemmän oppimestarin suunnitelmista. Tuomas on ihmettelijän paikalla. Välillä hän uskoo ja luottaa, välillä panikoi ja pyörtyilee, kuten manipuloijan laskelmiin sopii. Kiven metodeihin kuuluu Tuomaksen järkyttäminen pyövelin laskuopilla: ”Jos yhtälön lopputuloksena on jonkun poistaminen, se poistetaan.”

Kirjan motto on Viktor Franklilta: ”Elämä on kärsimystä. Selviäminen on merkityksen etsimistä kärsimyksestä.” Siinä missä Franklin logoterapia ei tähtää yksilön röyhkeään itsekkyyteen toisten kustannuksella, Kiven näkemys on yli-ihmisvetoista jäätä. Hän vetelee itselleen sopivia siivuja Nietzscheltä. Hänen moraalimyllyssään seitsemän kuolemansyntiä ovat hyveitä. Kaiken ylösalaisuuden kätkeminen tavalliseen arkeen on Kiven toiminnan julma ydin.

Tarina kuljettaa paikoin liiankin tiheästi vaihtuvilla episodeilla monen ihmisen elämää. Leskeksi jäänyt Tiina sekoilee päihdetokkurassa. Rasha on hellan ja nyrkin välissä. Yhtäällä tehdään katoamisilmoitusta ihmisestä, jonka ruumis löydetään samaan aikaan toisaalla.

Mitä tapahtuukin, juonenlangat kiemurtelevat Kiven käsien kautta. Mihin tuo tervaleijonia imeskelevä kontrollifriikki pohjimmiltaan tähtää, miten aukottomaksi nihilismiksi hänen kuoleman filosofiansa äityy ja miten hän vetää osansa kansainvälisessä rikollisuudessa? Se selvennee jatkossa.