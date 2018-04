Kirja-arvio: Mekko päälle ja menoksi

Korsetti

Lappeenrantalaisen Annamari Marttisen yhdeksännen romaanin Korsetti päähenkilö ja minäkertoja Pauli Lehtinen asuu Lappeenrannassa. Pauli on fiktiivinen hahmo, joka on saanut vaikutteita kirjailijan ystävästä. Kertomuksen ydinlanka on transvestismi.

Romaani on Paulin elämänkulun ja identiteettityön tarina. Lapsuudesta aikuisuuteen hän kuljettaa salaisuutta, jota hän ei osaa selittää eikä pitkään aikaan nimetä. Hän vain tietää, että naisten vaatteisiin pukeutuminen ja meikkaaminen tuntuvat hyvältä, omalta. On myös itsestään selvää, että niin ei saisi tuntua. Mies oppii piilottamaan tämän osan itseään jo lapsena.

Pauli hautoo salaisuuttaan, vaikka saakin suoritettua katseen kestävää elämää mallikkaasti. Hän on hetero ja haluaa elää parisuhteessa. Tarina onkin rakkauteen perustuvan ihmissuhteen kaipausta. Paulin unelma on löytää nainen, joka hyväksyy miehen mekossa.

Kirjaa lukiessani huomaan odottavani analyysivaihetta, jossa pohditaan juurta jaksaen transvestismia psykologisesti ja yhteiskunnallisesti. Sikäli kuin syväluotausta on, se on rivien välissä.

Paulille riittää, että hänellä on pakottava tarve laittautua silloin tällöin naiseksi. Laittautuminen itsessään on syy ja päämäärä. Tällaista ihmisen ominaisuutta ei tarvitse eikä voi selittää pois.

Näin pelkistyy sekin, kuinka vaivatonta olisi, jos ristiinpukeutuminen – nainen miehen, mies naisen vetimiin – ei herättäisi tolkuttomia reaktioita. Kyse on vain materiaaleista kehon ympärillä, muu on mielikuvia. Mutta juuri näin ei tietenkään tulkita; muutenhan muoti, kansallispuvut tai transvestiitin pukeutuminen ei olisi merkityksellistä. Vaatteilla rakennetaan hierarkioita. Nainen miesten releissä on reipas, mies naisen kamppeissa häpeällinen.

Paulin tärkeät ihmissuhteet kärjistyvät mekkojuttuun. Äitisuhde on vaikea ja se tulee viiltävästi ilmi. Tunnelma on dekkarimainen, kun Pauli toivoo ja pelkää paljastumistaan ensin tyttöystäville ja myöhemmin vaimolle.

Korsetti piilopaikassa on ”kuin rauhoittava pilleri ahdistuspotilaalle”. Romaani toki kannattaa näkemystä, että ihmisen ominaisuus ei ole oire jostakin vaan tavallista elämää.

Romaanin ydinvire on niin läpäisevä, että muissa suhteissa kokonaisuus tuntuu jollain epämääräisellä tavalla ohuelta. Tarina tähtää alusta loppuun siihen, voiko Pauli ilmaista tiittipuoltaan, kaunista Suskia, ihmisten edessä ilman pelkoa ja nöyryytystä. Tärkeän aiheensa Korsetti kantaa voimallisesti.