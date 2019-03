Kirja-arvio: Mercedes Bentso - Ei koira muttei mieskään – raakaa lattiatason feminismiä

Venla Pystynen ja Linda-Maria Roine

Mercedes Bentso – Ei koira muttei mieskään

Johnny Kniga 2019. 318 s.

Vaikeuksien kautta voittoon. Se on kaava, jota moni musiikkielämäkerta noudattaa.

Linda-Maria Roineen (s. 1993) ja hänen räppäri-alter egonsa Mercedes Bentson elämästä kertova kirja on joukossa poikkeus. Roine on elänyt suomalaiseksi laulajaksi poikkeuksellisen rikkonaisen lapsuuden ja nuoruuden. Ei voi puhua vaikeuksista, vaan valmiiksi auki luodusta haudasta, josta harvalla olisi tahdonvoimaa kavuta takaisin valoon.

Varsinaista voittoa Roineen elämäkerta ei pääse kirjaamaan, jossa sillä tarkoitetaan kultalevymitassa olevaa myyntiä ja kansansuosiota. Roineen musiikkiura on alussa, puoliso vankilassa – elämä on kesken. Mutta sen voi jo sanoa voitoksi, että Roine on saanut musiikintekonsa hyvään vauhtiin, äänensä auki.

Toimittaja Venla Pystysen ja Roineen teksti on tehokasta. Se kertoo elämästä moninkertaisessa marginaalissa, pienituloisten, romanien, mielenterveyspotilaiden, rikollisten ja huumeidenkäyttäjien Helsingissä, joka ei usein näy tältä syvyydeltä julkisuudessa.

Roineen äiti on raskaalta kirjalta vaadittava valohahmo. Hän uskoo koulukiusattuun tyttäreensä omien vaikeuksienkin keskellä.

Roine on edennyt sittemmin puoluepolitiikkaankin, vaikka joutuukin pettymään vasemmistoliittoon, jolle hänen puheensa ovat liikaa. "Mun feminismi ei ollut akateemista, vaan raakaa, veristä lattiatason ja Assan vessan feminismiä."

Vaikka räppäys ei paperilla näytä niin luonnikkaalta kuin kuulostaa, on mukaan otetuissa, Roineen elämänkokemuksista nousevissa teksteissä todistusvoimaa. Kirjan otsakkeen Ei koira muttei mieskään on nuoruuden poikaystävän kommentti naisen paikasta.