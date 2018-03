Kirja-arvio: Metalliyhtye elää faneistaan

Timo Isoaho

Nightwish – We Were Here

365 s.

Uuden Nightwish-kirjan verrattomimpaan antiin kuuluvat tähtitieteilijä Esko Valtaojan päätössanat. "Kai takahuone on täynnä bändäreitä kokaiinipöllyssä", Valtaoja kertoo kysyneensä, kun oli saanut Nightwishilta elämänsä ensimmäisen backstage-passin. "No eeeeii...", oli Tuomas Holopainen vastannut. "Mut mie voisin esitellä siut miun äiskälle."

Valtaoja katsoo keikkaa lavan sivusta Kirsti Nortia-Holopaisen kanssa ja kertoo molempien toteavan yhteen ääneen, että "jos Tuomas ei tee Jansenin flikasta Nightwishin vakituista solistia, niin poika suolistetaan ja suomustetaan".

Mökkimaisemista megalavoille

Toimittaja Timo Isoahon Nightwish – We Were Here on näyttävä kahvipöytäkirja. Lukuisin värikuvin Isoaho kertoo yhtyeen kahdeksannen albumin tarinan levyn mökkidemojen askartelusta maailmankiertueeseen. Syntyy pientä ja paikallista, suurta ja globaalia yhdistelevä tarina, joka ulottuu Hämeenlinnan ja Sotkamon metsistä Kiteen Röskön leirikeskuksen äänitysperiodiin ja kiertueelle Rock In Rio -festivaalille, Lontoon Wembleylle ja Tokioon.

Suomenkin isot festivaalit kierretään, esimerkiksi Jämsän Himos elokuussa 2016, jossa lavalle nousee alkuperäinen komppiryhmä Sami Vänskä – Jukka Nevalainen .

Ajanjaksoon mahtuu dramatiikkaa, Floor Jansenin sisäänajaminen yhtyeen kolmanneksi laulajaksi ja rumpalin vaihtuminen Nevalaisesta Kai Hahtoon.

Keuruulaissyntyinen Timo Isoaho on saanut olla bändiä lähellä, ja hän ottaa kaikki tehot irti edellä mainituista draamoista. Lukija voi kurkistella paikkoihin, jonne yleensä ei ole pääsyä, mutta isoja paljastuksia ei kuitenkaan tehdä. We Were Here on tyylikäs tilausdokumentti.

Soitto ei tule taustanauhalta

Kirjan sympaattisia ratkaisuja on, että se antaa tilaa myös yhtyeen seuraajien haastatteluille.

Metalliyhtyeet elävät antaumuksellisista faneista, jotka eivät tyydy striimaukseen, vaan ostavat levyt ja paidat ja matkustavat suosikkiyhtyeidensä perässä mielimusiikistaan ja keikkamatkoista voimautuen.

Yhteistyö evoluutiobiologi Richard Dawkinsin kanssa Nightwishin kahdeksannella levyllä tiputtaa joitakin uskonnollisia seuraajia pois kelkasta. "He kertoivat vakaumuksensa kieltävän tieteellisen evoluutioteorian, joten heidän on pitänyt lopettaa myös Nightwishin kuunteleminen", Tuomas Holopainen kertoo Isoaholle.

Yhtyeen taustavoimista pääsevät mielenkiintoisesti ääneen muun muassa managerit, äänittäjä-miksaajat, masteroija, valokuvaaja ja pyromies, kitarateknikko – myös kiteeläinen musiikinopettaja Plamen Dimov, yhtyeen ensimmäinen sparraaja.

Keikkamiksaaja Kimmo Ahola sivuaa haastattelussaan Nightwishin taustanauhojen käyttöä, joka aina välillä nousee esiin luomumuusikkojen ja improvisoijien ihmetellessä nykyistä showbisnestä, jossa kappaleet toteutetaan keikoilla levyversioina.

"Jengi tuntuu yleisesti ajattelevan, että Nightwishin keikoilla taustanauhalta pyöritetään hirveästi kamaa, mutta oikeasti sieltä tulee vain orkesteri ja kuoro", Ahola vakuuttaa.

"Lavalla näkyvät instrumentit tulevat sataprosenttisen livenä eli siellä ei ole mitään tuplattuja kitaroita. Jos me vedettäisiin kokonaan ilman taustanauhoja, biisit kuulostaisivat toki vähän vaatimattomammilta, mutta ero ei silti olisi dramaattinen."

Yhden yhtyeen täysi tarina

Timo Isoaho on kuvannut kirjansa käytännössä katsoen kokonaan itse. Suomalaiset mökkiluonto-otokset lomittuvat isollaan olevaan festivaalisirkukseen. Syntyy eräänlainen Nightwishin oma Saimaa-ilmiö, kertomus yhden sortin yhtyeen työnteon realiteeteista tässä universumissa.