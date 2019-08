Kirja-arvio: Millennium-dekkarisarjan tuorein osa on hengästyttävä lukukokemus

David Lagercrantz

Tyttö joka eli kahdesti

Suom. Outi Menna. WSOY 2019. 376 s.

Stieg Larssonin luoman Millennium-sarjan kuudes ja David Lagercrantzin kirjoittamien osien kolmas teos Tyttö joka eli kahdesti käynnistyy tuntemattoman kerjäläisen kuolemasta Tukholmassa. Onko se rappioalkoholistin ennalta-arvattava loppu vai harkittu murha?

Mikael Blomqvist ryhtyy tutkimaan kotikadultaan kadonneen vakiopummin kuolemaa. Harvinainen geenipoikkeama paljastaa vainajan kuuluneen Himalajan šerpa-kansaan. Yllättäen paljastuu, että hän on tuntenut Ruotsin puolustusministerin, entisen vuorikiipeilijän Johannes Forsellin. Blomqvistin tutkimuksista laukeaa dominoefekti, joka vie lukijan toukokuiseen iltaan Mount Everestin rinteelle yli kymmenen vuoden taakse, jolloin sekalainen joukko vuorikiipeilijöitä taisteli vuorta, aikaa, kylmyyttä ja lopulta kuolemaa vastaan.

Blomqvist jumiutuu tutkivan journalistin työssään ja tarvitsee hakkerivelho Lisbeth Salanderin apua. Salander on kiireinen, sillä hän on päättänyt ryhtyä hiirestä kissaksi. Hän taistelee omia demoneitaan vastaan, joista verenhimoisin on hänen oma sisarensa.

Salanderin supervoimat herättävät välillä huvittunutta epäuskoa, mutta toisaalta juuri ne tekevät kirjasarjasta vastustamattoman. Ainoa asia, mikä voi tulla Salanderin tielle, on hän itse. Tyttö joka eli kahdesti -romaanissa hän osoittaa pehmenemisen merkkejä juuri silloin, kun ei missään nimessä saisi.

Kaksoisagentit, liivijengit, itämafia, hakkerit, vuorikiipeilijät ja yllättäen himokkaiksi heittäytyvät ankarat, mutta überseksikkäät nutturapäät vievät lukijan mielleyhtymät lähinnä James Bondiin. Donald Trumpia muistuttava kiinteistökeinottelija, valeuutiset, Venäjän trollitehtaat ja bändi nimeltä Pussy Strikers tuovat tarinan tiukasti nykypäivään, mutta toisaalta niiden todelliset esikuvat erottuvat turhankin selvästi.

Mikä romaanissa on Lagercrantzin omaa sepitettä? Ainakin hengästyttävän vauhdikas juoni. Kirja on luettava yhtä soittoa. Lagercrantz osaa koukuttaa lukijansa, eikä se ole mikään vähäpätöinen juttu.