Kirja-arvio: Miltä näyttää kamalin olento - uutuusteoksen aineistoa ovat kuvataiteen esitykset pahoista tai oudoista olennoista

Marjatta Levanto ja Julia Vuori

Pelottelun (ja pelon voittamisen) käsikirja

Teos 2018. 153 s.

Marjatta Levannon kirjoittama ja Julia Vuoren kuvittama Pelottelun (ja pelon voittamisen) käsikirja on näyttävä taidekirja, jonka aineistoa ovat kuvataiteen esitykset pahoista tai oudoista olennoista.

Ympäri maailman ja kautta aikain taide on kuvannut paholaisia, piruja, demoneja, hirviöitä ja painajaisia. Erikoista tässä kirjassa on, että se on suunnattu lapsille ja lapsenmielisille.

Levanto kirjoittaa kummajaisten sidokseksi kehystarinan, jossa taideteosten otukset kokoontuvat yhteen pohtimaan ammattipelottelijoiden merkityksiä ja toimintatapoja nykymaailmassa.

Julia Vuoren piirroshahmot, ulkoavaruudesta vaihto-oppilaana maapallolle tullutta ufon poikasta myöten, touhuavat omaa koulukeskeistä elämäänsä. Ne eivät liiemmin ota kantaa teoksen muuhun väkeen.

Levannon kehyssatu ei kiinnity tiettyyn uskontoon. Onkin jännää, kuinka samansuuntaisiksi pahat oliot on kuvattu eri kulttuureissa Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa.

Kuvataiteilijoiden Hieronymus Boschin, Gustave Dorén, Francisco de Goyan ja Hugo Simbergin työt samoin kuin japanilaiset puupiirrokset ja tussimaalaukset ovat komeaa katseltavaa. Monet teokset säväyttävät, kuten Franz von Stuckin hiljaisen intensiivisesti katsojaa tuijottava Lucifer.

Kun maailmantaiteen kuvat pahasta sakista on näytetty, on yhteenvedon aika. Tavoite on rohkaista pelottomuuteen, ja syy on se, että pahat hahmot ovat ihmismielen kehitelmiä. Ne on keksitty ihmisen sisäisten ja ihmisten keskinäisten syyllisyyksien, epäilyjen ja erimielisyyksien kantajiksi, syntipukeiksi.

Pahan ulkoistaminen kuvataiteeseen antaa pelottavuudelle hahmoja. Kamalien olentojen ja outojen voimien keksiminen kuuluu ihmisen tarinaluonteeseen. Niitä on kiehtovaa kuvitella, piirtää ja maalata, kuten kirja tuo komeasti esiin. Syvällistä todellisen pahan ongelman pohdiskelua kirja ei yritä.