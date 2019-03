Kirja-arvio: Minna Canthin vähemmän tunnetuissa novelleissa selvitetään, mistä ihmisten halu elää kumpuaa

Minna Canth

Ihmisen kuvia. Novelleja.

Toimittanut Minna Maijala. Gummerus 2019. 299 s.

Maamme johtava Minna Canth -tutkija Minna Maijala on toimittanut kokoelman Canthin vähemmän tunnettuja novelleja. Ihmisen kuvia koostuu yhdeksästä novellista vuosilta 1887–1895. Pääosa niistä julkaistiin Canthin elinaikana lehdissä.

Laajassa esipuheessa Maijala tekee selkoa Canthin yhteyksistä aikansa yhteiskunnallisiin, kirjallisiin ja ihmistieteellisiin virtauksiin. Eritoten Maijalaa kiinnostaa Canthin tietämys juuri nousussa olleen uuden opin, sielutieteen, nyttemmin siis psykologian, antamista näkökulmista ihmisyyteen.

Canthille kaikki ihmiset olivat yhdenarvoisia ja jokaisen elämä heijasteli sielullisia kuin myös käytännöllisiä oloja, ja niiden tutkimus oli realistisen kirjailijan tehtävä.

Novellien yhteinen nimittäjä voisi olla ihmisen elämäninnon selvitys. Paradoksaalisesti tarinoissa ollaan myös kuoleman äärellä.

Kirjan avaa Kuoleva lapsi. Siinä Kuopion Savilahti on köyhyyden ja kärsimyksen kehto. Hirvittävien tuskien keskiössä on lapsi, jonka elimistön tila kuvataan tarkasti. Kauheuden keskellä pieni Eevi pystyy iloitsemaan tähtien tuikkeesta yön hiljaisuudessa.

Kauppias Roller on synkkä tarina miehestä, jolla on ylenpalttisesti kaikkea, paitsi elämänhalua. Mammonamassin päällä tyhjänpanttina keikkuminen ei tee onnelliseksi. Tämä on kuin käänteistarina Kuolevalle lapselle, jossa raadollisuuden seasta välähtää hengen loisto.

Canth rakensi kirjallista ohjelmaansa vaikuttuneena Émile Zolan ja Leo Tolstoin opeista ja tyyleistä. Zolalta tuli naturalismi, Tolstoilta Vuorisaarna-keskeinen kristillinen pasifismi. Kun siihen lisätään Canthin taito tunnestautua erilaisten ihmisten mielenliikkeisiin, tulokset ovat hedelmällisiä.

Hänen novellinsa kestävät kertomusteoreettista, narratologista lähilukua. Hän hallitsi kaikkitietävän kertomisen, minäkertojat, dialogin, aikasiirtymät ja näkökulmien vaihdokset. Hän sävytti kertomuksen tunnelmaa kuopiolaisilla kaupunkinäkymillä ja järvimaisemilla ja nosti aika ajoin katseensa Puijolle.

Novelleissa Ystävykset ja Agnes Canth tarkastelee rakkautta, kiintymystä ja luulevaisuutta, kipeää sekoitusta mustasukkaisuutta ja hylätyksi tulemisen pelkoa. Epäluulo näyttää, miten petoksen pelko valtaa ihmisen.

Hullu-suutari on oiva esimerkki tolstoilaisesta linjasta. Siinä kengäntekijä haluaisi tehdä rikkaan isännän runsaista kenkänahoista jalkineet myös köyhälle miehelle, mutta siitähän äläkkä nousee. Suutari on jumalanhullu, joka säilyttää mekkalassa rauhansa ja vastailee kaikkeen Jeesuksen käyttämin lausein.

Lääkäri ja Eräänä sunnuntaina jäsentyvät Canthin näkemykselle, jonka mukaan kirkon ydinsanoma on hyvä, mutta pappien asenne lähimmäisiin usein julma, kun taas lääkärit ovat moraaliltaan kärsimyksen vähentämisen puolella.

Onnellisuuden ydinmerkin, elämäninnon perusteet Canthilla ovat samat kuin antiikin viisailla ja 1900-luvun ajattelijoista esimerkiksi Bertrand Russellilla.

Novelleista Agnes ja Missä onni? huokuu taju tyytyväisyydestä ja turhautuneisuudesta. Canth liputtaa tavallisen arjen arvostusta ja tarkoituksellista toiminnallisuutta aivan kuten hänen jälkeensä Viktor E. Frankl, logoterapian isä.

Novelleissa etsitään elämänvoiman lähdettä. Yksi löytäjä on Missä onni? -tarinan Hilma. Vaikeuksissa kamppailleen Hilman iloisuus vetää kertojaa puoleensa. Kertoja ymmärtää myös yksilöiden ainutlaatuisuuden: ”Mutta tunsin samalla vaistomaisesti, ettei sinne toisen avulla päästä, itsekunkin täytyy astua oman kehityksensä polkua.”