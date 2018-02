Kirja-arvio: Musiikin tähdenlento lävistää ihmissuhteita

Maritta Lintunen

Stella

WSOY 2018. 315 s.

Kirjoittajakurssille osallistuva Liisa, 19, menee vuokralle iäkkään Sylvi Indreniuksen kotiin Helsinkiin. Vuokraemäntä on aikanaan menestynyt laulajatar. Ylittämättömäksi vaikuttajaksi hän on sisäistänyt Schumannin sarjan Frauenliebe und -leben. Sen tulkitsijalta vaaditaan Indreniuksen mukaan, ei vähempää kuin että hän on kokenut elämässä ”kaiken”.

Sylvin uraa varjostaa ja sen rikkoo kuitenkin kohtalokas paradoksi. Sodanaikaiset operetit ja revyyt erityisenä esityksenään Stella (Tähti) tekivät hänestä panettelujen kohteen, jolloin taiteelliset estradit sulkeutuivat.

Liisasta tulee kerronta-ajassa 1980-luvulla yksinhuoltajaäiti. Kun Sylvi Indrenius uskottelee tai havaitsee Juri-pojassa musikaalista valmiutta, hän antautuu itse kasvattamaan pienokaista. Se vierottaa yhä Sylvin luona asuvia äitiä ja lasta toisistaan.

Pojan tulevaisuus on Indreniuksen näkökulmasta tulla palauttamaan ja toteuttamaan häneltä itseltään kariutuneita musiikillisia tähtihetkiä ja ambitioita. Mustasukkainen Liisa-äiti vastaa tilanteeseen katoamalla Jurin kanssa Sylvin elämästä ja salpaamalla myöhemmin poikansa musiikinopinnot.

Maritta Lintusen herkkäviritteisen Stella-romaanin toinen kerronta-aika on nykyhetkessä. Juri on parisuhteessa klassista laulua opiskelevan Jennin kanssa.

Äidin toivein lääkäriksi varttuneen Jurin elämää tuntuvat edelleen ohjaavan tiedostamattomat, nuorempana padotut musiikilliset energiat. Miehen lahjakkuus paljastuu, kun hän toimii Jennin sijaissäestäjänä. Nyt Jurissa aktivoituvat myös musiikkiin liittyvät muistikuvat ja halu niiden tutkimiseen. ”On hyvä olla pitkästä aikaa yksin. Ryömiä sonaatin hitaan osan hämärään, muistaa itsensä. Sen mitä minusta ei tullut.”

Lintusen tekstin katsannossa musiikki muuntuu piilotajuiseksi voimaksi, elämän johtomotiiviksi, henkiseksi ja emotionaaliseksi vaikutusvirraksi, joka on läsnä myös fyysisesti.

Sävelteosten salaisuus ei ole vain tulkinta. Kysymys on sisäistämisestä. Musiikki valtaa sekä kehon että mielen. ”Ihmisestä tulee soitin.” Sävel ja runo transformoituvat. Ne ovat tulkitsija ja kuulija. Tekninen toteutus ja henkinen ulottuvuus sulautuvat yhdeksi.

Musiikin täydellinen lumo on kuin tähti, jonka valo säteilee vielä silloin, kun se on sammunut. Tällaiseen taiteen iättömyyteen romaani viittaa korostaessaan vanhojen mestareiden kuolemattomuutta.

Vastaava ajaton elementti saattaa olla yksityisen ihmisen koko elämänkaaren dynamo. Jurille sävelrunouden omaksuminen on alkanut jo muistettua lapsuutta varhaisempana aikana Sylvin hänelle välittämien musiikkivaikutteiden ansiosta.

Lintunen kuljettaa hienosti taiteellisia motiiveja tunteiden ja kohtaloiden liikuttajana. Tyylillisesti Stella rakentuu pikemmin akvarelliksi kuin maalaukseksi.

Kerronta-ajat sulavat yhteen kuin kevätjäidenjuoksu. Musiikin olemus välittyy elämyksen ja tekemisen vuorovaikutuksena. Näin välitetään säveltaiteen lyyristä, metafyysistä ja rakenteellista olemusta mutta myös kehon ja instrumenttien vaikutuksia tulkintoihin.

Monet päivittäiset tapaukset, kontaktit, henkilökuvat ja ympäristöt ovat aika tavanomaisesti kevyttä proosaa. Se voi edesauttaa vakavampien ulottuvuuksien vastavoimaista esiin tulemista.

Silti noiden kevyen arkisesti kerrottujen konfliktien ja ilonhetkien välittämiseen sopisi mielestäni tummempikin skaala, verevyys, satuttavuus. Silloin kirjan keskiö, taiteellinen lumotähti pilvineen sataisi ehkä vieläkin salamoivammin.