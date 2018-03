Kirja-arvio: Näkyvissä nimeämättömiä saaria ja tähtiä - Helena Sinervon Merveli

Helena Sinervo

Merveli

WSOY 2018. 74 s.

Helena Sinervon yhdettätoista runokirjaa Merveli voi lähestyä selvittelemällä, mistä runoissa puhutaan, kun niissä puhutaan mervelistä.

Viisisivuisessa monityylisessä runossa Se ympäröi teidät tuoksullaan sanotaan: ”Ehkä rakkaus hyvinkin on merveli / ja virtailee kaikkiaikaisena aineen vangitsematta.” Samassa runossa arvellaan myös: ”Ehkä rakkaus hyvinkin on merveli, / pieni suurisilmäinen eläin, / joka kutoo sukkaa palatsin portailla.”

Tuo aineen vangitsematon yleisaikainen kutojaeläin, joka ehkä muistuttaa kirjan kansikuvan otusta, vie teemojen ja variaatioiden, tekstien ja intertekstien kudelmaan. Kirjan motoksi asetettu lainaus ”Sinä et ole maailmassa, maailma on sinussa” spirituaalisesti suuntautuneelta lääkäriltä Deepak Chopralta ei jää irralliseksi heitoksi. Mottolauseen tutkimuksia teos on.

Runojen puhuja havainnoi sulautumista tai erillisyyttä kokemuksen ja kokijan välillä. Runossa Vermeerit ja Hopperit sulautuminen näyttäytyy taiteelle antautumisena: ”Mene havainnon sisään, hän sanoo, -- ja lopulta sinä itse olet maalaus, yhtä / valon ihmettä ja ihmeen valoa.” Uutta tässä ei ole, mutta tärkeästä ja ihanasta taidosta on toki kyse.

Merveli liikkuu merenrantaisessa kaupungissa, taiteessa, kirjallisuudessa ja psykologian teorioissa. Jos lukija tunnistaa viittauskohteet, runot avautuvat toisin kuin jos ei tunnista, oletan.

Kahden taitavan muunnelmarunosarjan kanssa lukijaa opastetaan teoksen lopussa, kun kerrotaan, miten sikermäsarjat kumpuavat ”Vanhoista mestareista”. Eliotiin, Manneriin, Rekolaan, Szymborskaan, Valéryyn nojaaminen kannattaa, he kantavat kyllä.

Mitä kaikkea merveli onkin, se on runokielen ytimessä, iloisesti ja rakastavasti. Kokoelmana Merveli on kokeileva, joskin rutinoituneen tekijän varmalla otteella. Teoksessa on useita viehättäviä kielikuvia tyyliin kosmiset uima-altaat ja taivaalliset liinavaatekaapit. Ne saavat merkityksiä kulloisenkin runon kontekstissa.

Kirjassa on myös korkean abstraktion runoja, joihin lienee parempi tunnestautua kuin tiedostautua. Kokoelman tutkiva luonne ei suhtaudu ympäristöön automatisoituneesti, vaan kaikesta ja kaikkialta löytyy kiinnostavaa tarkasteltavaa kuten löytöretkellä tuntemattomassa maassa.

Yksi tapa kulkea teoksessa on pyöräily. Runossa Tuhannet kilometrit ollaan jo niin pitkällä, että polkupyörä on toimelias otus siinä missä mervelikin: ”Nyt se näyttäisi hengittävän, nojaavan metallijalkaan / valppaana mutta mietteissään, sanomaisillaan / jotain viisasta tai ainakin viisaan kuuloista / sillä välin kun istun sohvalla ja kirjoitan tätä.”

Leikkisyys ja sadunkaltaisuus sopii moderniin runoon ja Sinervon ilmaisuun mitä mainioimmin.