Kirja-arvio: Neitsyt ja hänen varjonsa – Hannu Mäkelän Jeanne on värikäs tarina pyhimyksen elämästä ja kuolemasta

Hannu Mäkelä

Varjo. Jeanne d´Arcin lyhyt, toiveikas elämä

Aviador 2019. 460 s.

Hannu Mäkelän Valo (2018) kertoi hänen venäläisestä vaimostaan ja tämän äkillisestä kuolemasta. Varjo ei ole Valon sisarteos, vaan se on faktio Jeanne d´Arcin (1412–1431) elämästä ja kuolemasta.

Miten lukutaidoton maalaistyttö alkoi kuulla salaperäisiä Ääniään, neuvoa kuningasta ja ohjata sotajoukkoja Ranskan ja Englannin satavuotisessa sodassa? Miten hän päätyi roviolla poltettavaksi noitana ja kerettiläisenä, joskin jälkimaailma on julistanut hänet pyhimykseksi? Hänen ennustuksensa toteutuivat – sattumaa vai johdatusta?

Varjo käyttää lähteinään muun muassa inkvisition kuulustelupöytäkirjoja ja muita säilyneitä dokumentteja. Teoksen liitteessä on tietoa sen hitaahkosta kirjoittamisprosessista ja tiukkoja faktoja Jeanne d´Arcin elämästä.

”Lorrainen neitsyen” vaiheet ovat tuttuja runsaasta aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta ja elokuvista. Osaan näistä lähteistä Mäkelä suhtautuu kriittisesti.

Varjon minäkertojana on Jean, joka on kotoisin samasta kylästä kuin Jeannekin. Hänestä, luku- ja kirjoitustaitoisesta nuorukaisesta, tulee Jeannen kirjuri ja tämän samastumiseen asti uskollinen varjo. Lyhyeksi jäävää elämäänsä lapsuudesta lähimenneisyyteen hän muistelee myöhemmin vankisellissä, jossa hän pohtii myös muistamisen ja kertomisen monenkirjavana näyttäytyvää luonnetta: minäkertoja on ennakoiva, kommentoiva ja itsekriittinen.

Mäkelän tyyli on hänelle tyypilliseen tapaan selkeää ja hioutunutta. Kerronta on värikästä, vetävää ja havainnollista. Ansiokkainta teoksessa on kuitenkin varjomotiivin, laajemmin kaksoisolentomotiivin, taitava käsittely. Tätä länsimaisen kirjallisuuden perusaihelmaa Markku Envall on tutkinut ansiokkaasti monografiassaan Toinen minä. Tutkielmia kaksoisolennon aiheesta kirjallisuudessa (1988).

Lähes identtiset Jean ja Jeanne oppivat vaihtamaan vaatteita ja asemiaan. Päteekö tämä myös oikeudenkäynnissä ja polttorovion uhatessa? Mäkelä kieputtelee varjomotiivia vauhdikkaasti, sen suoman jännityksen ja arvoituksellisuuden säilyttäen.

Jeanne tuntuu näyttäytyvän jonkinlaisena parempana minänä, puhtaana ja vahvana, joskin myös haavoittuvana, kun taas Jean ei ole vapaa lihan houkutuksista. Tämä johtaa syyllisyydentunteeseen ja katumukseen.

Ihmiskunnan yhteiskärsimykseksi muuttuva sijaiskärsimys tuntuu ainoalta tieltä: ”Ihminen elää ja kuolee, katoaa siksi, että toiset voisivat elää.”