Kirja-arvio: Paikka jossa kuolemaa ei ole

Don DeLillo

Nolla kelviniä

Suom. Helene Bützow. Tammi 2017. 271 s.

Hyvää käännöskirjallisuutta ei ole ilman hyviä kääntäjiä. Helene Bützow on kuulunut parhaimpiin suomentajiin 1980-luvulta saakka. Kun Kazuo Ishigurolle myönnettiin Nobelin kirjallisuuspalkinto lokakuussa, japanilaissyntyisen brittikirjailijan teoksia Menneen maailman maalarista (1986, suom. 1988) lähtien kääntänyt Bützow sai myös huomiota medialta.

Bützow kertoi jännittäneensä jo useina vuosina Nobelin osumista ”omalle kohdalle”. Tosin hän oli odottanut palkintoa Ishiguron sijaan yhdysvaltalaiselle Don DeLillolle (s. 1936), kuten moni muukin: syksyllä 2016 eräs kansainvälinen vedonlyöntitoimisto tarjosi DeLillolle neljänneksi pienintä kerrointa Ruotsin akatemian arpajaisiin. Tuolloin Nobelilla palkittiin DeLillon maanmies Bob Dylan.

Todennäköisesti Tukholman pörssitalon salissa ei tulla koskaan ilmoittamaan työväenluokkaiseen amerikanitalialaiseen katolilaisperheeseen syntyneen tyylitaiturin nimeä. Mikään pizzantuoksuinen tai mafiankatkuinen stereotyyppi Don DeLillo ei ole, vaan ihailemansa elokuvaohjaaja Michelangelo Antonionin tavoin urbaaniin ahdistukseen coolisti vajonnut taiteilijahahmo, jonka rutikuiva huumori saattaa jäädä huomaamatta.

Toimittaja kysyi taannoin DeLillolta hänen poliittista kantaansa. ”No, vartuin Bronxissa, joten muotoilen vastaukseni bronxilaisittain: vittuako se sinulle kuuluu.”

Nolla kelviniä on DeLillon yhdeksäs suomennettu romaani ja samalla Bützowin yhdeksäs DeLillo-käännös alkaen kirjailijan kansainvälisestä läpimurrosta Valkoinen kohina, jota seurasi Lee Harvey Oswaldista kertova Vaaka.

Mainitut 1980-luvun romaanit ja 1990-luvulla ilmestyneet Mao II sekä etenkin magnum opus Alamaailma, jota DeLillon kirjekaveri David Foster Wallace ylisti ylistämistään, ovat tyrmäävän voimakkaita kuvauksia amerikkalaisen yhteiskunnan säröistä.

Eeppisen Alamaailman jälkeiset romaanit ovat vaikuttaneet hieman vaisuilta ja elottomilta. Esittäjä on lyijyisä romaaninpuolikas surusta ja taiteesta, Cosmopolis taasen kehno kapitalismikritiikki. Putoava mies piehtaroi WTC-iskujen tuhkissa.

Edellinen romaani – tai pikemmin proosameditaatio vanhenemisesta – Omegapiste on DeLillon myöhäistuotannon onnistunein kokonaisuus. Nolla kelviniä osoittautuu Omegapistettä temaattisesti jykevämmäksi ja huomattavasti tarinallisemmaksi; Fargo-meritoitunut Noah Hawley on tuottamassa romaanista minisarjaa.

Romaanissa Jeffrey Lockhart on varhaiskeski-ikäinen ajelehtija. Hänen monimiljonääri-isänsä on rakennuttanut aavikolle Keski-Aasiaan salaperäisen tutkimuslaitoksen, Konvergenssin, jossa kuolemansairaat ihmiset syväjäädytetään. Heidät on määrä palauttaa nanoteknologian avulla takaisin terveiden kirjoihin tulevaisuudessa.

Yksi kryosäilytykseen menijöistä on kertojana toimivan Jeffrey Lockhartin äitipuoli. Romaanin ensimmäinen puolisko kuvaa operaatioita, joissa arkeologina työskennellyttä äitipuolta valmistellaan siirrettäväksi ”seuraavalle tasolle”. Samalla lukijalle selviää kertojan ongelmallinen suhde perheensä jättäneeseen isäänsä.

Romaanin toinen puolisko tapahtuu pääosin New Yorkissa. Kertoja viettää aikaa uuden naisystävänsä ja tämän Ukrainasta adoptoidun 14-vuotiaan pojan kanssa. Poika harrastaa nettivedonlyöntiä muun muassa terrori-iskuista. ”Mikä maa, mikä järjestö, montako kuollutta.”

Nolla kelviniä koostuu täsmällisyydessään kauniista lauseista, joihin lukija voi heijastaa omaa kokemustaan olemassaolon merkityksellisyydestä sekä suhdettaan Konvergenssin kaltaiseen ideaan, jossa kuolema väistetään ”jäännöksenä” kapselissa.

Kuolevaisuus, kuolemanpelko ja kuolemattomuus ovat uskontojen, kuvataiteiden ja kirjallisuuksien ylihistoriallinen ydin, koska ne ovat ihmisyyden ydin.

Mitään uutta Nolla kelviniä ei aihepiiriin tietenkään tuo, mutta kuitenkin yhden jotenkuten päivitetyn version joukon jatkoksi. Se on samantyyppinen tieteiskirjallisuudesta lainaava painostava laaturomaani kuin Kazuo Ishiguron Ole luonani aina, jossa vastaavaa tematiikkaa käsitellään kloonauksen kautta.

Nolla kelviniä olisi vangitsevampi romaani, ellei sen raskaahko itsetietoisuus ja tietty juonen epäuskottavuus rikkoisi fiktion illuusiota. Jumeista huolimatta Nolla kelviniä palkitsee kerrassaan erinomaisella lopullaan ja saa janoamaan lisää suomennoksia.

Miten olisi DeLillon debyytti Americana? Tai Bob Dylania muistuttavasta eristäytyneestä rocktähdestä kertova Great Jones Street? Tai kielikulttia kuvaava The Names, josta Alex Perry Ross suunnittelee elokuvaa? Tai The Angel Esmeralda, kehuttu valikoima novelleja vuosilta 1979–2011? Tai ehkäpä sittenkin DeLillon ja hänen entisen mainostoimistokollegansa Sue Buckin yhdessä salanimellä Cleo Birdwell kirjoittama Amazons, ensimmäisenä NHL:ssä pelanneen naisen fiktiivinen muistelmateos?