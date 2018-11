Kirja-arvio: Palefacen ja Kaisa Happosen runokirja yllyttää ottamaan sanat haltuun

Kaisa Happonen & Karri Paleface Miettinen

Revi se

WSOY 2018. 120 s.

Rap-artisti Karri ”Paleface” Miettisen ja kuvakirjailija Kaisa Happosen yhteisteos Revi se on merkityksiä uudistavaa runoa nuorille. Kaksikko on leikannut ja korjauslakannut lehtitekstejä, leikkinyt Google-hakukoneella, kuvannut kylttejä kaupungilla sekä asetellut kirjoja pinoihin ja saanut selkämyssanoista jänniä ketjutuksia. Tussilla peitetystä esiin jäävä teksti syntyy jo vakiintumassa olevalla black out poetry -tekniikalla.

Leikkelevä sana-askartelu tuo mieleen dekkareiden uhkaus- ja paljastuskirjeet kuin myös kollaasirunouden, jonka keskeinen tekijä meillä on Kari Aronpuro. Menetelmä ei siis ole uusi, mutta se on uudessa käytössä. Kirja on osallistava esimerkki, jolla pyritään aktivoimaan yläkoulu- ja lukioikäisiä tekemään omia runoja ja aforismeja.

Voi ajatella, että tiettyjen lähtömateriaalien käyttäminen on rajaavampaa kuin kirjoittajan mielikuvitus. Toisaalta valmiin aineiston muokkaus on sekin mielikuvitusta kiihottavaa ja tarjoaa mahdollisuuksia tehdä toisin, uudistaa. Yksilöllisen sanavaraston kertymistä voi ehkä verrata kertyvän informaation kollaasi-ideaan. Ihmiset eivät synny sanat kainalossa, joten kaikki kielellinen ja käsitteellinen tulee oppimisen kautta.

Sanat ja kuvat ovat nykyisin usein yhtä vahvoja viestejä. Happosen ja Miettisen tekstit käyvät vuoropuhelua Laura Mendelinin valokuvien ja Daniel Špačekin piirrosten kanssa. Selkeässä kannanotossa spiraalimaisesti asetellut ”terrori”, ”rasismi”, ”väkivalta”, ”vihapuhe” ja ”uhkailu” katoavat vessanpytyn nieluun.

Kirjan loppupuolen viesti ”Aikaa on / kosketa / revontulia” on looginen johtopäätös teoksen kantavalle tavoitteelle innostaa lukijat ylittämään esteet sanojen asettelussa ja vapauttamaan unelmat. Eli: ”Vaikeasta tilanteesta / aukeaa hieno näköala / ei ole mahdotonta uusiutua.”