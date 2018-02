Kirja-arvio: Palkittu italialaisromaani on kasvutarina Alpeilta

Paolo Cognetti

Kahdeksan vuorta

Suom. Lotta Toivanen. Bazar 2017. 235 s.

Italialaisen Paolo Cognettin (s. 1978) romaani Kahdeksan vuorta herätti ilmestymisvuonnaan 2016 laajaa kansainvälistä huomiota ja palkittiin Italiassa vuoden parhaana kaunokirjana.

Kertomus vie Milanon läheisille Alpeille ja asettuu aikaan 1980-luvulta 2010-luvulle, kun minäkertoja Pietro ja hänen ystävänsä Bruno varttuvat lapsista keski-ikään. Kaverukset ovat kirjan inhimilliset päähenkilöt ja Italian Alpit sen geologinen päähenkilökimara.

Vuorten pysyvyys ja ajan virtaavuus ovat elementit, joiden lisäksi Cognetti ei tarvitse tunnelman hehkuttamista. Olosuhteiden jykevä ikiaikaisuus sekä ihmisen pienuus ja katoavaisuus ovat läsnä.

Pietron milanolaisperhe viettää kesät alppikylässä, jossa Bruno asuu reilun kymmenen muun ihmisen kanssa. Vuorikiipeilijät tulevat ja menevät, kun vakituinen vuoristolaisuus on hiipumassa. Bruno elää perinteen ja muutoksen ristipaineessa. Pietron on kiivettävä joka kesä jollekin Alpille, jonka pojan suoraviivainen isä haluaa valloittaa. Isän normatiivisuus karsii puuhasta ilon.

Kertomus näyttää erilaisia vuorellenousuja, innostus tai suorituspakko edellä. Kummankin pojan perhetausta on ongelmallinen.

Romaani on kehitys- ja selviytymistarinaa. Yhtäältä se on kiipeilyä ohuessa vuoristoilmassa ja huikeaa panoraamaa korkeuksissa. Toisaalta se on pohdintaa elämänteemoista, joita vuoristoaihe symboloi. Vertauskuvallisuus ei ole kulkematon reitti, mutta se toimii.

Paikan mieli ja merkitys on fiktion tulkinnassa peruskamaa. Cognetti soveltaa tätä yksinkertaisesti ja juuri siinä piilee paradoksaalisesti romaanin tulkinta-avaruus. Pietro pohtii, että jokaisella on yksi vuori, jolle ihminen on kirjoittanut itsensä. ”Elämässä voi olla vain yksi sellainen vuori, ja sen rinnalla kaikki muut vuoret, jopa Himalaja, ovat vähäisiä vuoria.”

Pietrolla on vertailuvuorena Himalaja, koska aikuisena hän viihtyy Nepalissa, kun taas Bruno pysyttelee jääräpäisesti syntymävuorillaan. Kummallekin vuoristoelämään liittyy kamppailua isänvaltaa vastaan. Mount Everestillä vanha mies piirtää Pietrolle hiekkaan mandalan. Se on vuoristopiirros.

Ystävyyden ja perhekuvioiden kuvauksena romaani on pelkistetysti vahva. Ystävyyskuvauksen komeaa ydintä ovat Pietron ja Brunon rakennusprojektit.

Lukijalle näytetään, miten luonto elää korkeuksissa. Gemssit liikkuvat siellä notkeammin kuin ihmiset. Vuoristopurojen alkulähteet ovat ylhäällä, ja sieltä tulevat myös lumivyöryt, joita ilmastonmuutos vaarallistaa.