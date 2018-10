Kirja-arvio: Piru irti torpassa - Päivi Alasalmen murhamysteeri nojaa tositarinaan Ylöjärven yliluonnollisista ilmiöistä

Päivi Alasalmi

Riivatut

Gummerus 2018. 267 s.

Päivi Alasalmi on palannut juurilleen. Tummasävyisen esikoisromaanin Saanan julkaisemisesta on kulunut 30 vuotta, ja Vainolankin tunnelmat vahvasti mieleen palauttava Riivatut sulkee nyt ympyrän.

Kirjailijatar viihtyy arvoituksellisissa vesissä, mystisissä maastoissa. Nyt Alasalmi on kirjoittanut murhamysteerin ja sijoittanut sen Ylöjärven kuvitteelliseen Sunilan kylään 1800-luvun loppuun, jolloin luokkajako oli vielä todellisuutta mutta lähestyvät muutosten tuulet jo aistittavissa.

Alasalmen henkilöhahmot ovat juurevia mutta henkeviä – Riivattujen kertojaksi valittu ylioppilas ja sanomalehtimies Hugo Untamo ennen kaikkea.

Romaanin alussa lueteltu henkilökavalkadi saa lukijan hengähtämään, mutta tarina lähtee niin tömäkästi käyntiin, ettei suuri henkilömäärä ehdi hämmentää. Nimiluettelo luo jopa teatterimaisen tunnelman ja jollain tavalla helpottaa estradina pääosin toimivan Lauhan torpan visualisointia.

Hugo Untamon orastavat seikkailut Tampereen seurapiireissä saavat äkisti lopun, kun kotipaikkakunnalta kuuluu kummia. Ylöjärvellä Sunilan kylässä kummitellaan niin ankarasti, että Aamulehden päätoimittaja passittaa Hugon laatimaan raporttia paikan päältä.

Päivä päivältä paisuva joukko rahvasta kokoontuu Lauhan torppaan seuraamaan outoja ilmiöitä paloviinan rohkaisemana. Milloin tanssivat leipälapiot ympäri pirttiä, milloin pöytä lähtee liikkeelle.

”Akerblad lähti kävelemään nostaakseen lakkinsa ja rukkasensa lattialta, mutta karvalakki kohosi ilmaan, lähti lentoon ja läpsähti kuin itsestään kappalaisen harvahapsiseen päähän. Rukkaset puolestaan raahautuivat permantoa pitkin karkuun. Silloin kappalaiselle tuli kiire.”

Ja mikä ehkä parasta, Ylöjärven tapahtumat ovat historiankirjojen mukaan olleet totista totta. Tapahtumia on puitu käräjilläkin.

Keuhkotautisesta Hertta-piiasta kasvaa melkein huomaamatta päähenkilön veroinen hahmo, eikä syyttä. Väkeviä naishahmoja kirjassa kyllä riittää – samoin verevää kuvausta Hugo Untamon ensimmäisten sukupuolikokemusten merkeissä. Hugon ja ronskien tätien lihalliset nautinnot ja niiden hekumallinen kuvaus ovat sitä luokkaa, ettei lukija hetkittäin tiedä, itkisikö vai nauraisi.

Rikasta ilmaisua riittää myös muinaissuomalaisten loitsujen muodossa. Niitä nimittäin tarvitaan Pirua, kummituksia ja riivaajaisia pois manattaessa, mutta myös lemmenloitsuja piisaa. Arvatenkin Alasalmi on päässyt ilottelemaan oikein urakalla taikoja taivutellessaan.

Romaanin suurimmat ansiot piilevät nimenomaan kielessä. Alasalmi viljelee ansiokkaasti vanhoja, hyviä sanoja, joita ei ole aikoihin nähty saati kuultu. Nuoremmat lukijat saattavat taipua useaan otteeseen likipitäen kysymysmerkin muotoisiksi.

Voisi olla äidinkielenopettajille mukava haaste antaa Riivatut luettavaksi yläasteikäisille ja pyytää heitä kertomaan, mitä vaikkapa ”nulkki”, ”kerppu” ja ”juopporatti” merkitsevät.

Yksi kirjailijan tärkeistä tehtävistä on viihdyttää. Siinä Alasalmi onnistuu täydellisesti. Liki kolmesataasivuisesta romaanista aistii, että kirjailija on nauttinut sen kirjoittamisesta. Teksti soljuu vaivattomasti, tarina on taattua Alasalmea. Verta ja karvoja pitää olla.