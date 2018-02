Kirja-arvio: Professorien kirpeä aikalaiskritiikki piikittää digisaarnaajia ja muotihullutuksia

Sari Kivistö & Sami Pihlström

Sivistyksen puolustus

Gaudeamus 2018. 248 s.

Sari Kivistön ja Sami Pihlströmin Sivistyksen puolustus on ilmestynyt täydelliseen aikaan: samalla viikolla kun professorien kirjoittama kirja päätyi kauppoihin, yliopistoväki marssi mielenosoituksellisesti ja lakkouhista vihjailtiin, koska alan työehdoista ei ollut päästy sopuun. Sivistys on uhattuna, ja se kuohuttaa.

Sivistyksen puolustus on kirpeä aikalaiskritiikki akateemisen elämäntavan puolesta. Teos muistuttaa, että sivistys ei ole yläluokan piipuntuoksuista omahyväisyyttä vaan yksi nykyisen elämän peruspilareista. Tämän unohtaminen johtaa näköalattomuuteen, joka ei kohdistu ainoastaan yliopistoväkeen vaan meihin kaikkiin.

Kivistö toimii Tampereen yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professorina ja Pihlström puolestaan Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian professorina. Kaksikko nostaa esiin humanistisia teemoja, jotka ovat vaarassa kadota edistysuskon ja loputtoman brändäämisen keskellä. He tarjoavat ajatuksellista syvyyttä eivätkä pelkää pilata tehokkuusajattelijoiden lyhytnäköistä iloa.

Kirjoittajat puhkovat kuplamaailmoja, joiden kiiltopinnoista kehitysuskovaiset ovat sokaistuneet. Piikit osuvat niin populisteihin kuin digisaarnaajiinkin.

Tyyliltään kirja on mukaansatempaavan poleeminen, ja se tuo ilkikurisen virneen lukijan kasvoille. Tässä on myös yksi teoksen kompastuskivistä: sivistyneisyyttä arvostavat ovat kirjoittajien kanssa yhtä mieltä kirjan pääteemoista, mutta vastapuolen vakuuttaminen on vaikeampaa, kun sivulauseissa konsultit niputetaan kastiksi, joka suoltaa pintapuolista tietoa. Piikikkyyden ongelma on, että se voi satuttaa silloinkin, kun ei tarvitsisi.

Silti kirjalle on tilausta juuri nyt. Sivistykseen kohdistuvista uhista riittää esimerkkejä eikä vähäisin ole hallituksen harjoittama tiedepolitiikka, joka on huumaantunut tieteen pikavoitoista.

Kirjoittajat ravistelevat nykyajan mielettömyyksiä ja muistuttavat erityisesti omaa yhteisöään siitä, että hullutuksille ei pidä antautua. Syvällisellä sivistyksellä on edelleen tärkeä rooli tiedekentällä, ja se rooli on tärkeämpi kuin Twitterissä visertäminen tai Slushissa innovoiminen.

Ajankohtaisen, oivaltavan ja tärkeän teoksen pohjavire on piikkien lomassa lämmin, ja se muistuttaa elämän monimuotoisuuden tärkeydestä. Teos haastaa lukijat, yliopistojen päättäjät ja lopulta koko yhteiskunnan miettimään omia perustojaan ja arvojaan.

Kivistö ja Pihlström ovat paikantaneet todellisen uhan, jonka merkitys paljastuu kiihtyvän tehokkuus- ja digiuskon pyörteissä luultua pelottavammaksi. He eivät jämähdä menneisyyteen vaan ponnistavat nykyhetkestä tulevaisuuteen.

Esiin piirtyy akateemisia dystopioita, mutta tilaa jää myös realistisille utopioille. Kirjaa on helppo suositella paitsi jokaiselle sivistyksen edustajalle myös sivistyksen elitismiksi tuomitsevalle.