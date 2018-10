Kirja-arvio: Psykologisen jännityksen mestari tekee sen taas

Håkan Nesser

Elävät ja kuolleet Winsfordissa

Suom. Aleksi Milonoff. Tammi 2018. 440 s.

Håkan Nesserin uutuusromaanin päähenkilö Maria Holinek on 55-vuotias nainen, jolla on kaikkea. Hän on kaunis, koko Ruotsin tuntema televisiokasvo. Maria on naimisissa kirjallisuuden professori Martin Holinekin kanssa. Pariskunnalla on aikuiset lapset, tyttö ja poika. Avioauvoa on riittänyt jo kolme vuosikymmentä. Sitten nuori nainen syyttää Martinia raiskauksesta. Syyte vedetään takaisin, mutta skandaali on valmis.

Marian ratkaisu on paeta entistä elämäänsä, työpaikkaansa Apinataloa eli Ruotsin Yleisradiota, epäluotettavaksi osoittautunutta aviomiestä sekä kadotettua perhekulissiaan Englannin Exmoorin nummille. Mukanaan hänellä on vain koiransa Castor, jolle hän lupaa elävänsä pidempään kuin se.

Sumuiset nummet kätkevät Marian lohdulliseen vaippaan, ja hän saa voimansa takaisin. Hän patikoi pitkiä päivämatkoja ja poikkeaa kyläpubeihin. Väärän henkilöllisyyden turvin hän alkaa elää kaipaamansa elämää, jossa kukaan ei tunne häntä.

Viimein hän tietää, mitä hänen täytyy tehdä. Enempää juonesta ei ole syytä paljastaa.

Romaanin nautinto syntyy Nesserin verkkaisesta kerrontatyylistä, joka hengittää kevyesti, vaikka on ladattu täyteen merkityksiä.

Nesser hyödyntää romaanissaan Isossa-Britanniassa viettämiään vuosia. Englantilaisten nummien tunnelman hän kuvaa niin hyvin, että lukija voi haistaa koiran märän turkin ja paistetun turskan, kuulla punaviinin pulputtavan lasiin ja nähdä takkatulen räiskyvän, kun hän astuu Maria Holinekin ja Castorin vanavedessä The Royal Oakiin.

Näennäisen yksinkertaiset mutta yllätykselliset juonenkäänteet saavat lukijan haukkomaan henkeään. Nesser pitää psykologisen jännitysromaanin mestarin viittansa. Aleksi Milonoffin suomennos on sulavaa kuin voinokare kuuman munuaispiiraan päällä.