Kirja-arvio: Rakkaudesta aseisiin -romaani näyttää Yhdysvallat vähäosaisille kurjana luotikujana

Jennifer Clement

Rakkaudesta aseisiin

Suom. Terhi Kuusisto. Like 2018. 278 s.

”Jos minulla ei olisi tätä asetta, Englannin kuningas voisi tulla tänne komentelemaan sinua. Sitäkö haluat?” Homer argumentoi Lisalle Simpsoneiden jaksossa Mies ja pyssy.

Yhdysvaltain perustuslain toinen lisäys vuodelta 1791 takaa kansalaisille aseenkanto-oikeuden. Vanhentuneeksi arvosteltu artikla vaikuttaa höllinä lakeina, jotka tosin vaihtelevat paljon osavaltioittain.

Asukaslukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa tapahtuu 20:nneksi eniten asekuolemia (vuodessa miljoonaa ihmistä kohden 106, joista itsemurhia 64). Tappoluvuissa Yhdysvallat on sijalla 81 (miljoonaa ihmistä kohden 39 tappoa). Kärjessä on El Salvador (389 tappoa per miljoona asukasta). Suomen tapporanking on 141.

Siviiliaseita Yhdysvalloissa on suhteutetusti yli kaksi kertaa enemmän kuin missään muualla. Suomen aseranking on 8. El Salvadorin 58.

Johtopäätös: asemäärät ja asesurmat eivät korreloi.

Mexico Cityssä asuvan yhdysvaltalaiskirjailija Jennifer Clementin (s. 1960) romaani Varastettujen rukousten vuori (2014) kuvasi tyttöjä ja naisia Meksikon huumesodan sivullisina uhreina.

Clementin uusi romaani Rakkaudesta aseisiin on yhtä lailla runollisesti virittynyt katsaus tyttöihin ja naisiin pahojen miesten maailmassa, tällä kertaa asuntovaunualueella (kauniisti soljuva suomennos puhuu virheellisesti talovaunuista) Floridassa.

Sosiologisessa asetelmallisuudessaan Rakkaudesta aseisiin näyttää Yhdysvallat vähäosaisille kurjana luotikujana, josta pääsee onneksi pakoon Meksikoon. Epäuskottava romaani on totinen kannanotto typeriin aseasenteisiin.

Mies ja alaston ase -elokuva kritisoi samaa asiaa paremmin, iloisesti. ”Kun näen viiden tooga-asuisen hyypiön puukottavan miestä puistossa, ammun ne paskiaiset. Se on linjani”, komisario Frank Drebin selvittää periaatteitaan pormestarille, joka vastaa: ”Kyseessä oli Shakespearea puistossa -tuotannon Julius Caesar. Tapoit viisi näyttelijää. Viisi HYVÄÄ näyttelijää.”