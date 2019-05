Kirja-arvio: Raskas romaani kaikenkaikkisesta

Markku Paasonen

Suurenmoinen huviretki

Teos 2019. 256 s.

Runoilija Markku Paasosen ensimmäinen romaani on hämmentävä. Suurenmoisen huviretken kehikko on suurin piirtein tämä: maailmanloppua, kuolemaa tai maakuopasta nousua odotellessaan, aavistellessaan tai ennustaessaan päähenkilö pitää 256 sivun yksinpuhelun koiralleen.

Monologi on muodoltaan päättymätöntä assosiaatioiden sarjaa, raskasta ajatuksenvirtaa, historiankirjoituksen ja kaiken maailmassa olevan korkea- ja matalakulttuurista sulaumaa.

Hyppivää, pomppivaa, sinne tänne mielen vievää – sellaista kuin juoneton, lyyrinen postmoderni tai avantgardistinen edelläkävijäteksti kaikkien määritelmien mukaan onkin. Siinä romaanin ongelma kenties on: teksti tuntuu olevan muotoa muodon vuoksi, kaiken kaatamista kielen laariin.

Romaani on hankala ja monimutkainen luomus. Sillä ei ole aikomustakaan päästää lukijaa helpolla. Jos lukija ei taas ole yhtä sofistikoitunut kuin romaanin kertoja, hän on tuskin kiinnostunut ottamaan selvää romaanin lukemattomista intertekstuaalisista, diskursiivisista ja kielellisistä viittauksista tai peleistä.

Kirjallisuus kykenee tarjoamaan elämyksiä, tietoa ja nautintoa ilman, että jatkuva ensyklopediaan vilkuilu on tarpeellista.

On kirjallisuutta, joka esoteerisuudessaan pitää otteessaan, mutta Paasosen romaanin kryptisyys on uuvuttavaa. Tavaraa, viittauksia, kielellistä nokkeluutta, korkeaa, matalaa, infoähkyä ja mielen luisumista historian havinoihin on väsytykseen asti.

Ehkä eräs romaanin jekuista onkin se, että assosiatiivisuudessaan ja pilkuilla erotetussa rytmikkyydessään teksti alkaa rakentua lukijan päässä pikemminkin jonkinlaiseksi musiikilliseksi muodoksi kuin sisällölliseksi hahmoksi. Tai ehkä romaanin moninaisuus tekee tyhjäksi kaiken kertomansa ja vitsailee lukijan kustannuksella. En tiedä.

Näiden sinisten silmien takana Suurenmoisen huviretken haastava muodollissisällöllinen ajatus alkaa kuitenkin näyttäytyä kirjoittajan omana kielellisenä harjoituksena, intelligenssin ja erinomaisuuden osoituksena. Se ei välttämättä ole todellisuutta, mutta sellaisen vaikutelman romaanin kaikenkaikkeus ilmoille jättää.