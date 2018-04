Kirja-arvio: Runoteos tekee virkeitä täsmäiskuja maailmankartalla

Riina Katajavuori

Maailma tuulenkaatama

Tammi 2018. 109 s.

Riina Katajavuori julkaisi ensimmäisen romaaninsa Hevikimmat jo vuonna 1999, ja edellinen, Seitsemän veljestä helsinkiläiseksi aikalaiskuvaukseksi päivittänyt Wenla Männistö (2014), oli onnistuminen monella tasolla. Onneksi Katajavuori ei kuitenkaan ole jättänyt alkuperäistä kutsumustaan, runoutta: hänen ensimmäinen kokoelmansa seitsemän vuoden tauon jälkeen pääsee yllättämään virkeydellään.

Katajavuori on pinnallinen runoilija sanan parhaassa merkityksessä: hän selaa tietosanakirjaa kiinnostuneena ja tekee täsmäiskuja moniin kohteisiin. Runoissa maailmankartta on avoinna ja minne vain voi mennä: yhtä lailla tieto ja tietämättömyys avaavat ovia uuteen.

Usein mennään assosiaation tai alkusoinnun varassa, mikä tahansa pieni detalji voi johtaa harhapolulle: ”Arizona on kiinnostava, Arizona on kuuma, hellalevy on vaarallinen, kosken kartalta Tulimaata, Jäämaata, vuorotellen kosken ja leikin”.

Katajavuori on melko ryppyotsaisen runoutemme erikoisuus, pohjimmiltaan vakava humoristi. Anja Erämajan ja edelleen elinvoimaisen Arja Tiaisen lisäksi mieleen ei tule juuri muita, joille hauskana oleminen ei muodostuisi velvollisuudeksi.

Omakuvien (2011) lyriikka oli oivaltavaa, mutta taival kävi raskaaksi, kun potrettia piti raahata mukana runosta toiseen. Maailma tuulenkaatama sen sijaan toteuttaa hienosti otsikkonsa lupauksen, ottaa haltuun laajan siivun palloa juuri tänä aikana, kun vertauskuvalliset ja aivan konkreettiset tuulet puhaltavat totuttua kumoon.

Pidemmän aikaa perehdytään merikapteeni James Cookin (1728–1779) löytöretkiin ja kotiin unohtuneeseen Elizabeth-vaimoon (1742–1835), joka hautaa viimeisen kuudesta lapsestaan 41 vuotta ennen omaa kuolemaansa.

Historian ihmisten liikkeet luovat kaikupohjan nykytilanteelle, jossa yhä laajemmat joukot jättävät kotinsa. Runominä kohtaa ihmisiä eri puolilta maailmaa toreilla ja vastaanottokeskuksissa, opettaa kieltä ja kulttuurin erikoisuuksia.

Vaikka tarkkasilmäinen kirjailija tietysti huomaa heti ihmisten erot, ovat yhteydet olennaisempia: ”Samat kysymykset aina:// miten ihmiset elivät,/ ja miksi he lähtivät?”