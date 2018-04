Kirja-arvio: Salarakkautta suurlakon aikaan

Sokeisto

Epäsäätyinen, luokkarajat ylittävä rakkaus on kelpo materiaalia tunnerikkaalle historialliselle kertomukselle, kuten me Titanic-elokuvaan iki-ihastuneet totisesti tiedämme. Tapani Tolosen (s. 1978) esikoisromaanissa Sokeisto sekasortoisena tapahtumapaikkana on vuoden 1905 levottomuudessa sihisevä Helsinki ja rakastavaisina Työmies-lehden latoja Eetu Tonteri ja tohtorinna Karin Valakari.

Venäjän keisarikunnan heikkous oli konkretisoitunut Japanille hävityssä sodassa. Lähes koko Venäjän työväestö lakkoili, mikä heijastui nopeasti Suomen suuriruhtinaskuntaan. Sokeiston monisäikeinen juoni kiemuroi suurlakkovuoden poliittisessa ruutitynnyrissä. Mainittujen rakastavaisten lisäksi isossa roolissa ovat kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin murhan voimaannuttamat maanalaiset aktivistit.

Poikkeuksellisen huolellisesti taustoitetussa romaanissa esiintyy fiktiivisten hahmojen rinnalla historiallisia henkilöitä: esimerkiksi teosofi Veikko Palomaa, utopiasosialisti Matti Kurikka ja Venäjän armeijasta eronnut kansalliskaartin johtaja Johan Kock, jonka Seitsemän päivää keskusasemalla (1906) on muuten paitsi hyvä reportaasi historiallisesta lakkoviikosta myös mainio kriisijohtamisen oppikirja.

Sokeiston salavihkainen, verkkaisesti tihenevä tunnelma muistuttaa hieman Hans Falladan suurenmoista natsi-Saksa-kuvausta Yksin Berliinissä. Olosuhteiden totalitaarisuuden ohella merkittävin ero on arvatenkin se, että Fallada todisti aikalaisena, kun taasen Tolonen aikamatkailee varsin vakuuttavasti. Romaanin innoittajana on ollut Turussa matematiikan opettajana toimivan, filosofian tohtori Tolosen sedän tarinat omista isovanhemmistaan.

Kaiken kaikkiaan Sokeisto on harvinaisen valmis esikoisromaani, josta löytyy ainekset suuren yleisön elokuvaan, kunhan teoksen nimi muutettaisiin houkuttelevammaksi. Kokonaisuus tavoittaa aikakauden kumouksellisen hengen moitteetta, mutta on silti parhaimmillaan kuvatessaan Eetun ja Karinin kiellettyä rakkautta. Kainon parin yhteisistä hetkistä välittyy herkkyyttä, joka tuntuu nykyisessä Temptation Island -tapainturmeluksessa kadotetun paratiisin kauneudelta.

Suurlakkovuoden poliittisella tilanteella Sokeisto ei onneksi jälkiviisastele, joten annetaan Paavo Haavikon tehdä se Kansakunnan linjassaan: ”Vuoden 1905 lakko on vuoden 1917 marraskuun lakon harjoitus, ennakkoesitys, kuten marraskuun 1917 lakkoliike on tiivistelmä kansalaissodasta.”