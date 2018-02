Kirja-arvio: Savua ilman noitaroviota

Aleksi Peura

Jumalan viholliset. Euroopan noitavainojen historiaa.

Like 2018. 288 s.

Yksi viime vuosisadan tunnetuimmista maalauksista on epäilemättä René Magritten La trahison des images (1928–1929). Jos nimi ei soita kelloa, luonnehdinta avittanee muistia: kuvassa on piippu ja sen alla teksti ”Ceci n’est pas une pipe” – ”Tämä ei ole piippu”.

Näin Magritte vetää yleisön aivot umpisolmuun: piipun kuva ei ole itse piippu, ja silti kuvassa on nimenomaan piippu – lause on siis yhdellä tapaa tosi ja toisella tavoin epätosi.

Samanlaisella lauseella Aleksi Peura saattelee matkaan tietoteoksensa Euroopan noitavaino­jen historiasta. ”Tämä kirja ei ole tutkimus”, hän toteaa ykskantaan ja korostaa opuksensa viihdyttävää ja raflaavaa otetta.

Väite on tosi, mutta samalla tavoin kuin Magritten metamaalauksellinen lause: tämä ei ole tutkimus – vaan tutkimuksen kuva. Ja kuten on Magritten maalauksen laita, kuva on sen verran uskottava, että ainoastaan savu puuttuu.

Puuttuva savu on tietysti se noitaroviosta nouseva. Aivan alkajaisiksi Peura sytyttää lukijansa mielenkiinnon manaamalla esiin mielikuvista kliseisimmän: silmätikuksi joutuva poikkeusyksilö, mylvivä väkijoukko hiilihankoineen ja soihtuineen, julma inkvisiittori, tulenlieskat ja tuskanhuudot. Jos on yhtään tullut elokuvia nähtyä, pään päällä syttyy tuttu lamppu.

Lamppu kuitenkin vaihtuu lennosta toiseen. Tosiasiassa noidat kuolivat roviolla vain harvoin. Useimmat mestattiin tai hirtettiin ennen kuin ruumis hävitettiin polttamalla. Eikä tätäkään tapahtunut niin usein kuin on enimmillään luultu (yhdeksän ja puoli miljoonaa uhria), vaikka karmiviin lukuihin yhä ylletään (nelisenkymmentä tuhatta).

Siispä, Peura päättelee ja innostaa päättelemään mukanaan, uudella ajalla ilmenneille noitavainoille on etsittävä uusia selityksiä esimerkiksi massapsykoosin tai valtoimenaan riehuneen naisvihan tilalle.

Vaikka misogyniaa näet piisasi, neljäsosa noitina tuomituista oli miehiä, kun taas massapsykoosin kaltaiset käsitteet ovat mahdottomia testata ja omien oletustensa raskauttamia.

Parempia tulkinta-aihioita löytyy uusimmasta tutkimuksesta, jossa huomio on kiinnittynyt magian ja vastamagian yhtäkkisen epäsuhtaistumisen kaltaisiin ongelmiin.

Kylää kohdanneet kriisit tavattiin laittaa loitsijoiden kontolle, ja kun noituusteorian saralla trenditietoiset papit kielsivät tekemästä vastataikoja ja patistivat luottamaan rukouksen voimaan, ei väelle jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin viedä syytetty oikeuden eteen.

Oikeuslaitoksen kehitys taas on oma lukunsa, josta ei yllätyksiäkään puutu. Niin epäromanttiselta kuin se kuulostaakin, noitavainot eivät olleetkaan keskusvallan keinoja pitää kansa hengellisessä kurissa ja nuhteessa – kirves nimittäin heilui kiihkeimmin juuri siellä, missä valta oli paikallisinta.

Ei savua ilman tulta, sanotaan. Tenttikirjaksi tai kurssimateriaaliksi Peura ei ole teostaan tarkoittanut, vaan kyllä siitä savunlukutaitoa oppii.