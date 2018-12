Kirja-arvio: Selkeäsanainen murhavyyhti

Mika Kähkönen

Kroonikko

Myllylahti 2018. 344 s.

Mika Kähkösen kolmas Myllylahden kustantama rikoskirja Kroonikko kieputtaa henkirikosten sarjaa edeltäjiensä tapaan sairaalamaailman ympärillä, tällä kertaa Kontiolahdella sijainneen entisen mielisairaala Paiholan maisemissa ja kuvitteellisissa tapahtumissa.

Pääosaan nousee vetävän juonen kehittely ja kompleksisen päähenkilön, rikospoliisi Kari Jontkan roolihahmon rakentaminen. Juoni toimii. Se asettelee irtonaisia palasia nähtäville, vetelee välillä harhanaruista, ohjautuu jälleen oikealle tielle ja säilyttää jännityksen viimeisille sivuille saakka.

Poliisi Kari Jontkan tunteita näyttämättömän kuoren alta ei oikeastaan paljastu mitään klassista kovapintaista dekkarihahmoa suurempaa. Ohjesääntöjä rikotaan sopivasti ja rikoksen selvittämiseen sotkeutuu myös henkilökohtaisia tunne-elämän solmuja. Yksinäisen poliisin suojeluvaisto ylittää ammattimaiset rajat.

Jurottava ja työlleen elävä, yhden ystävän jörmy on ihmistyyppinä ehkä hiukan old school, mutta silti kovin tunnistettava, tykättäväkin.

Mika Kähkösen tyyli kirjoittaa on asiallinen ja selkeä. Kielen tehtävä on ensisijassa toimia objektiivisena tapahtumien kuvailijana. Kielellisesti Kroonikko ei olekaan kovin eläväinen. Dialogi on tavanomaista, juonen etenemiseen sidottua. Elävyyttä pyritään hakemaan silloittaisella ympäristön ja hahmojen ulkonäön kuvailuilla, jotka tahtovat jäädä ylimääräisiksi mausteiksi. Kirjan keskivaiheilla kerronta junnailee paikallaan, koska samoja asioita spekuloidaan edestakaisin liiankin hartaasti.

Sen sijaan dekkarin tematiikan kautta aukeneva humaani tarkkanäköisyys on kunnioitettavaa. Ihmisarvo ja mielenterveysongelmien vastavuoroisuus asetetaan Kroonikossa melko taitavasti vastakkain. Parhaimmillaan dekkari johdattelee punnitsemaan, minkälaisin perustein lukija syyllistä itse seuloo.

Kähkönen tuntuu dekkareissaan antavan äänen niille, jotka usein jäävät sairaalamaailman jargonin jalkoihin. Tällaista lähestymistapaa sopii arvostaa, aina.